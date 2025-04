A SALA LLENA SE ESTRENÓ EN PUNTA ARENAS OBRA LA ORDEN: EN MEMORIA DE RICARDO HAREX

​Más de 400 personas llegaron este domingo al Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro de Punta Arenas, para presenciar el estreno de la obra "La Orden: en memoria de Ricardo Harex González". Una iniciativa de la compañía Teatro La Última, dirigida por el actor y director Cristián Bustamante Guerrero, que contó con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Fondo de Artes Escénicas 2024, Creación y/o producción de montajes escénicos, Trayectoria Teatro.



La Orden, se estrenó en dos funciones, a las 16:00 y a las 18:00 horas, impactando a públicos jóvenes y adultos con el acalorado diálogo entre dos sacerdotes, interpretados por Alejandro Bradasic y Andrés Guzmán, que se debaten entre la memoria, los abusos y el poder.





A la segunda función asistió la madre del joven desaparecido, Margot González y su padre, Sergio Harex, quienes no se refirieron públicamente a la obra, sin embargo, entregaron personalmente todo su apoyo al director y al elenco de La Orden, instándolos a seguir con este trabajo escénico que visibiliza el caso, aún sin resolver, de su hijo. También, estuvo presente Carolina Herrera Toro, Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y la escritora regional Rina Díaz Jiménez quien entregó un emotivo comentario durante el conversatorio después de la función: “el arte tiene un rol social y esta obra se hace cargo de eso al insistir y mostrar un hecho como este”.





Tras su estreno en Punta Arenas, La Orden se presentará el próximo 20 de abril en el restaurado Cinema Porvenir, en la capital fueguina. También tendrá dos funciones gratuitas, a las 16:00 y a las 18:00 horas. El ingreso es por orden de llegada. Próximamente, se informará también la fecha de exhibición en la ciudad de Puerto Natales, a través de las redes sociales de la compañía Teatro La Última (Instagram @teatrolaultima).





Las actuaciones de Bradasic y Guzmán fueron muy destacadas por la audiencia. Respecto a su desempeño en las dos jornadas de estreno, el actor Andrés Guzmán Soto dijo sentirse muy conforme con lo realizado. “Durante las presentaciones del domingo me sentí muy cómodo, la verdad, creo que se notó el trabajo largo que llevamos con este proceso, entonces llegamos tranquilos al estreno, pudimos hacer una pasada el día anterior, así que muy tranquilo y muy contento por el recibimiento de la gente”, expresó el artista.

Además, se refirió a la asistencia y a la atmósfera de respeto con que trataron de llevar a cabo la puesta en escena. “Se llenó en las dos funciones, y lograr que en dos funciones vayan más de 400 personas al teatro no es fácil, así que muy, muy contento y muy tranquilo al saber que a la mamá de Ricardo, a su familia, le gustó. A mí me interesaba mucho que el respeto hacia su familia no se falte nunca”, expresó Guzmán quien reconoce que se trata de un tema muy sensible, por lo que le costó mucho salir de la emocionalidad después de las funciones, ya que transita por espacios de terror y miedo encarnando a Antonio Cárdenas, un abogado en Derecho Canónico enviado por el Vaticano para investigar la implicación de la iglesia católica en la desaparición de Ricardo Harex.





Por su parte, Cristián Bustamante Guerrero, director de La Orden coincidió con Guzmán, al expresar sentirse conforme con la doble jornada de presentaciones. “Bueno, me quedo conforme con el estreno. Siento que la obra logra entregar lo que estábamos buscando, que es esta tensión, esta intensidad, que vive el mismo personaje de Antonio, ese viaje que se genera desde que entra por esa puerta hasta que se queda ahí, en el lugar. Me quedo con una sensación de tranquilidad de que le gustó a la familia y a la comunidad, que pudo por fin escuchar el relato. Quedo conforme también por las personas que nos apoyaron. Nuestra idea era instalar una reflexión y esperemos que empiecen a salir los relatos que están aún sin revelar”, explicó el también actor y fundador de la compañía La Última, quien aprovechó de comentar que “vamos a tratar de proyectar la obra en todos los lugares, darle todo el recorrido nacional e internacional posible”.





LA ORDEN: EN MEMORIA DE RICARDO HAREX GONZÁLEZ

Obra de Teatro / Cía. Teatro La Última / Terror Documental / Duración: 60 minutos / Público +15 años



Reseña



La Orden: En memoria de Ricardo Harex Gónzalez, es una obra de teatro de la región de Magallanes, basada e inspirada en las crónicas policiales y relatos en torno al caso de Ricardo Harex González, joven desaparecido en democracia hace casi 24 años en la comuna de Punta Arenas, y en cuya desaparición se vincula a miembros de carabineros y de la orden salesiana. Hasta la actualidad el caso continúa sin justicia para la familia y amigos, siendo un caso emblemático y representativo en cuanto a la no-reparación de Derechos Humanos en Chile.





La obra es una creación de la destacada compañía Teatro La Última, con quince años de trayectoria, y que cuenta con la participación de destacados artistas regionales de las artes escénicas. Protagonizada por Andrés Guzmán Soto y Alejandro Bradasic Cárdenas. El trabajo de la compañía ha sido respaldado por organizaciones de DDHH y espacios culturales claves en la región.





Ficha Artística

Dirección Artística: Cristián Bustamante Guerrero

Dramaturgia: Iván Fernández Vidal

Intérpretes: Andrés Guzmán Soto / Alejandro Bradasic Cárdenas

Producción General: Natalia Sánchez Zamorano

Jefe Técnico: Jorge “Manxana” Pérez

Diseño y realización escenográfica: Yves Tomas

Video y Proyección: Sebastián Velásquez Sobarzo

Teaser y Fotografía: Javier Castro

Diseño Gráfico & Collage: Natalia Sánchez Zamorano

Proceso de Investigación: Margot González / Rina Díaz / Verónica Almonacid

Mecanismos Aéreos: Jorge Barría Barría

Diseño Sonoro: Carolina Carmona López

Comunicaciones: Isabel Peña Norambuena.



Próximas Funciones



-PORVENIR

Domingo 20 de abril - Cinema Porvenir

Doble función 》16:00 horas 》18:00 horas

[ ENTRADA LIBERADA ] *15 años en adelante



-Puerto Natales

Por confirmar



La Orden cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Fondo de Artes Escénicas 2024, Creación y/o producción de montajes escénicos, Trayectoria Teatro.







