SIGNIFICATIVAS FUNCIONES TUVO OBRA EN MEMORIA DE RICARDO HAREX EN PORVENIR

​Significativas funciones tuvo este domingo 20 de abril, la obra “La Orden: en memoria de Ricardo Harex González”, en Porvenir. Las presentaciones se realizaron a las 16:00 y a las 18:00 horas en el Gimnasio de la Escuela Bernardo O’Higgins Riquelme. La itinerancia a la capital fueguina estaba contemplada en el proyecto Fondart que financia la iniciativa, y que próximamente también llevará a la compañía La Última a exhibir la obra en Puerto Natales. El director del montaje, Cristián Bustamante Guerrero, destacó lo significativo que es para las comunidades llegar hasta sus territorios, a pesar de lo complejo que es montar una obra en espacios no convencionales: “se logra con una tremenda producción técnica, porque como son espacios no convencionales que pueden ser sedes, gimnasios, juntas de vecinos, entonces son lugares que no son aptos para el teatro, en cuanto a muchas cosas, desde la iluminación, porque hay que aforar arriba los techos, a veces la electricidad no es suficiente. Entonces, claro, normalmente siempre uno va como a rearmar las obras en los lugares no convencionales. Tiene que adaptarse completamente a ese espacio y creo que eso también es la magia del teatro, que puedes transportar el escenario mismo para que el público de cualquier lugar pueda tener la misma calidad de la obra en sus territorios”, explicó el creador de “La Orden”.



La actividad contó con el apoyo de la Unidad de Cultura de la Municipalidad de Porvenir, y el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Fondo de Artes Escénicas 2024, Creación y/o producción de montajes escénicos, Trayectoria Teatro.



"La Orden”, es una creación escénica basada en el emblemático caso de desaparición del estudiante magallánico Ricardo Harex González, y la implicancia de la iglesia católica en el hecho ocurrido en octubre de 2001, que cuenta con la dramaturgia de Iván Fernández Vidal, a partir de la idea original de Cristián Bustamante Guerrero. La puesta en escena muestra a dos sacerdotes que se debaten entre la memoria, los abusos y el poder, interpretados por los actores Andrés Guzmán y Alejandro Bradasic –este último, compañero de curso de Ricardo Harex.



Tras la segunda función se realizó un conversatorio con el público porvenireño, una de las asistentes, Marly Rivera, agradeció a la compañía por llegar hasta la localidad además de señalar la importancia de relevar estos mensajes, en torno a la memoria colectiva como es este doloroso caso de desaparición: “el tema que toca me parece muy importante, y es importante la memoria para que las cosas no vuelvan a suceder. Les agradezco que hayan venido para acá, que se acordaran de Porvenir”, expresó finalmente.



Dentro de la primera quincena de mayo, la obra se exhibirá en la ciudad de Puerto Natales, en una función para estudiantes y otra para público general. Toda la información para asistir será entregada oportunamente a través de las redes sociales de la compañía Teatro La Última (Instagram @teatrolaultima).