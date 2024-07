CPC MAGALLANES E INDUSTRIALES DE TIERRA DEL FUEGO, SOLICITAN DEFINICIONES SOBRE LEYES DE EXCEPCIÓN

​En el marco de la reciente visita del Presidente de la República a Magallanes, diversas son las materias que varios sectores económicos y gremios de la Región han echado de menos, en lo referente a anuncios y definiciones que son muy importantes para el fomento y desarrollo armónico de la Región.

Uno de esos gremios es la Asociación de Industriales de Tierra del Fuego y Navarino, entidad que reúne a una diversidad de empresas de diversos rubros al sur del Estrecho de Magallanes, y que a través de su Gerente, Mario Luis Elgueta Saldivia, quien actualmente además es Vicepresidente de la CPC Magallanes, ha señalado “Resulta necesario y prioritario para la Región de Magallanes, y muy especialmente para Tierra del Fuego y Navarino que nuestras autoridades tomen definiciones sobre Leyes de Excepción como la Ley Navarino, normas que solo rigen hasta el año 2035, lo cual, si buen puede parecer lejano en el tiempo, en términos económicos para las Empresas que han invertido en la zona es un tiempo muy cercano. Por ejemplo, ¿qué empresa puede proyectar una gran inversión en la zona beneficiada, si sabe que estamos a prácticamente 10 años del término de su vigencia?, o, ¿qué nueva empresa podría pensar en acogerse a esta Ley, invertir, sabiendo que tendrá solo 10 años para recuperar su inversión?. Cabe señalar que esta norma vigente desde 1985, es la gran herramienta de fomento por la cual se han instalado diversas empresas en el extremo sur del mundo.

De no ser por estas normas, dichas empresas no existirían en la zona, y no podrían existir los miles de empleos directos e indirectos que generan un importante impacto económico en zonas alejadas, donde es muy difícil invertir, y donde es necesario mantener una población permanente, identificada con su territorio y sin incertidumbres como sería si la autoridad decidiera no extender estas normas de excepción.

En momentos donde hemos tenido diversos incidentes que nos ponen en boga el tema de la soberanía, es momento de pensar geopolíticamente en nuestras provincias más al Sur, y entender que soberanía es algo más que simplemente una emisión de palabras cuando se presentan problemas. Imaginamos que las autoridades provinciales y comunales también están comprometidos con que existan estas herramientas de fomento e inversión que permiten el crecimiento y desarrollo de la comunidad.”

Mientras tanto Salvador Harambour, Presidente de la CPC Magallanes, entidad a la que se encuentra adscrita la Asociación de Industriales señalada, complementando lo anterior, comentó que “no bastan anuncios grandilocuentes como un posible túnel o los sueños asociados al hidrógeno, que si bien pueden ser importantes no se hacen cargo del presente; necesitamos inversiones ahora, no 5 o10 años más; evitemos que nuestra Tierra del Fuego se muera o se quede en el pasado"