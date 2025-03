LOS DARDOS DE BORIC A EVELYN MATTHEI Y REPUBLICANOS EN LA PROMULGACIÓN DE LA REFORMA DE PENSIONES

Cuando faltaban minutos para las 14.00 horas de este jueves, el Presidente Gabriel Boric firmó el decreto de ley para promulgar la reforma de pensiones. Lo hizo junto a los dos ministros que fueron impulsores de la iniciativa: Jeannette Jara, del Trabajo, y Mario Marcel, de Hacienda. Además de Macarena Lobos, de la Secretaría General de la Presidencia y Antonia Orellana, de la Mujer.

Con el Centro Cultural y Deportivo Chimkowe, en Peñalolén, repleto de usuarios, a continuación vino la fotografía oficial de rigor, a la que se sumaron otros secretarios de Estado, entre ellos, la secretaria general de Gobierno (s), Aisén Etcheverry, y titular de Desarrollo Social, Javiera Toro. También subieron al escenario, para estar en la postal, parlamentarios oficialistas.

En la ceremonia, a la que había sido invitada, estuvo ausente la expresidenta Michelle Bachelet, quien se excusó temprano, aduciendo que se encuentra con problemas de salud.

Previo a la firma hubo palabras de la ministra Jara, que se extendió por 18 minutos y medio, con un guiño electoral que no pasó desapercibido. Al termino de su alocución, la titular del Trabajo fue vitoreada por los vecinos y usuarios presentes. En la transmisión oficial, incluso, se escucharon gritos alusivos a la posible candidatura de la secretaria de Estado a La Moneda: “Presidenta, presidenta”.

En su discurso, el Jefe de Estado, en tanto, destacó que tras más de diez años, en su mandato finalmente se logró aprobar la reforma previsional, en beneficio de los actuales y futuros jubilados.

“No había acuerdo y además una oposición férrea de quienes defendían justamente intereses que son de unos pocos. Y eso lo vivimos también durante el proceso de tramitación de esta reforma, lo recordaba el ministro Marcel y la ministra Jara. ¿Se acuerdan de las cartas que mandaban las AFP? Con sus cotizaciones pagaban esas cartas. Pero con mucho diálogo, con trabajo y con mucha porfía, porque hubo muchos que nos insistieron en que no siguiéramos adelante, que no valía la pena porque no íbamos a lograr las mayorías que necesitábamos, que no íbamos a aprobar una reforma que va a beneficiar a 2.800.000 personas mayores, trabajadores y trabajadoras de toda una vida que han construido el país que tenemos hoy”, dijo.

Dardo a Matthei

Boric, eso sí, no solo se dedicó a remarcar el logro de haber sacado adelante uno de sus proyectos emblemáticos, sino que también aprovechó la instancia para recordar otras iniciativas de su gobierno, como la reducción de la jornada laboral a 40 horas, el aumento del sueldo mínimo y el Ministerio de Seguridad, que entra en vigencia el próximo 1 de abril.

Fue al hablar del aumento del sueldo mínimo, que el Presidente lanzó un dardo a la candidata presidencial de la UDI y RN, Evelyn Matthei.

“Cuando dijimos que íbamos a subir el sueldo mínimo a 500 mil pesos y hoy día está en 510 mil pesos, hubo varios que nos dijeron también que era imposible. Había una ministra hace un tiempo que decía que no podía llegar a los 250 mil pesos, que eso era una muy mala idea. Averigüen qué ministra era. Y hoy día estamos en los 510 mil pesos, pero no es solamente gracias al gobierno, es gracias a la conversación que lideró la ministra Jara entre empresarios, trabajadores y gobierno. Porque es con diálogo social, es con conversación, con porfía, con movilización también, que podemos conseguir nuestras metas”, expresó.

La mención del Mandatario se remonta a 2012, cuando Matthei era titular del Trabajo. En su calidad de ministra de la cartera en el primer gobierno del expresidente Sebastián Piñera, la actual abanderada de la derecha rechazó la propuesta planteada por la Central Unitaria de Trabajo (CUT) de elevar el sueldo mínimo a $250.000 -en ese momento de $182.000-, advirtiendo que ello podría implicar la quiebra para algunas compañías.

Contra republicanos

En su discurso, la máxima autoridad del país también destacó que “la reforma de pensiones es un logro colectivo”.

“Gracias a los parlamentarios que nos acompañaron. Acá hay muchos parlamentarios oficialistas que estuvieron defendiendo la reforma en el Congreso. Muchísimas gracias. Y le agradezco también a los parlamentarios de oposición que se atrevieron a buscar espacios de conversación, porque la política, la buena política, consiste en ponernos de acuerdo entre quienes pensamos distintos por un bien superior, que es el bien del pueblo de Chile”, recalcó.

Fue ahí que lanzó una ofensiva contra el Partido Republicano, que se restó del diálogo: “Hubo varios que se atrevieron a dar ese paso. No al Partido Republicano, por supuesto. Pero hubo varios que sí lo hicieron en Chile Vamos. Y en parlamentarios independientes de la Democracia Cristiana que no son parte del oficialismo y que apoyaron, y es importante, apoyaron este proyecto”.

Fuente: latercera.com