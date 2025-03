DESTACAN TRABAJO MANCOMUNADO TRAS TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES SIN INCIDENTES EN LA PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENA

En el marco de la culminación de labores de la brigada "Lenga-12" para el período de mayor ocurrencia de incendios forestales, entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, la delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, Constanza Calisto Gallardo, sostuvo un encuentro con parte de su personal en Puerto Williams.



En la instancia, la máxima autoridad provincial, Constanza Calisto Gallardo, valoró el trabajo realizado por este organismo dependiente de Conaf, reconocido por ser el más austral del mundo, cuyos ocho integrantes se conformaron el 2 de diciembre pasado para ejecutar acciones de prevención y combate contra incendios forestales en el territorio.



"Estamos muy agradecidos. Puerto Williams puede seguir estando tranquilo, porque no tuvimos incidentes de incendios forestales, por lo tanto, este trabajo que se desarrolló a través de esta brigada, fue crucial para que hayamos tenido una temporada sin incidentes, con la debida precaución, con la educación responsable para toda la comunidad. Estamos muy orgullosos por el trabajo que se desarrolló en la Provincia Antártica Chilena", dijo la delegada Calisto.



De acuerdo al encargado del Distrito Cabo de Hornos del Departamento de Protección Contra Incendios Forestales de Conaf, César Lobos, el trabajo mancomunado entre la propia brigada forestal y las diferentes instituciones establecidas en Puerto Williams, como la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena, la Municipalidad de Cabo de Hornos, la Armada de Chile a través de la Brifar y el Destacamento Aeronaval, y la Primera Compañía de Bomberos.



El profesional recalcó las labores de esta brigada compuesta casi en su totalidad por residentes de la provincia. Entre ellas, las colaboraciones en limpieza y protección de los ecosistemas en el humedal urbano "Huairavo"; la corta de árboles caídos por temporales de viento en el sendero del cerro La Bandera; capacitaciones en uso de extintores y maquinaria pesada frente a incendios forestales para personal municipal; entrega de información preventiva a hostales y comunidad junto a personal de la Delegación Provincial, y un entrenamiento sobre cómo actuar en operaciones aéreas vinculadas a emergencias de incendios forestales, dirigida a la brigada por parte del Destacamento Aeronaval "Puerto Williams".



"Hubo nuevas modalidades de trabajo, donde se pudo instaurar un arriendo de una casa, la cual nos permitió darle alimentación a la brigada como a todas las otras brigadas, como corresponde, donde el personal pudo almorzar en su unidad y posteriormente proseguir con sus funciones", recalcó Lobos respecto a la unidad durante la reciente temporada, donde además tuvieron trabajos a contra-rol con dos motosierristas –uno de ellos, Ariel Seguel, el primero en recibir un certificado en la materia en la historia del organismo-, dos motobombistas y dos encargados de primeros auxilios.



En cuanto a los desafíos de la brigada "Lenga-12", Lobos apuntó a reforzar los lazos de cooperación con sus pares de Ushuaia, especialmente en actualizar el Convenio Marco de Cooperación en Materia de Incendios Forestales y Rurales Fronterizos entre la Región de Magallanes y Antártica Chilena y la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, firmado en 2010. Éste, actualmente rige hasta el Paralelo 54° 53' 36' Latitud Sur, es decir, a la altura del Lago Cami/Fagnano, y no a otras zonas más australes como dicha ciudad argentina o Isla Navarino. "Ojalá, la próxima temporada, dar un puntapié inicial sacándole lustre a un nuevo convenio e iniciar la temporada junto a Conaf y la organización que combate incendios forestales en Argentina. En caso de cualquier emergencia, nosotros podríamos estar en la instancia de prestarle apoyo a nuestros vecinos, y en caso de que nosotros tuviésemos alguna emergencia, también que puedan tener la vía para que venga personal de Argentina a prestarnos apoyo", detalló.



Asimismo, Lobos reiteró su idea largamente anhelada respecto a instalar una base de brigada permanente en Isla Navarino. Para ello, mencionó que se ha puesto en contacto con la Dirección Regional de Conaf y el municipio local, con el fin de requerir apoyo en gestión y financiamiento para concretarlo. "Lo que tenemos más a la mano es el vivero de Conaf (ubicado a unos 3 kilómetros al este de Puerto Williams). Hay una proyección a futuro de ese vivero, activarlo y modernizarlo, y también, en ese mismo lugar, poder concretar una base de brigada con todos los requerimientos que se exigen", puntualizó.



Por otra parte, Cristóbal Riquelme, oriundo de Santiago, hace tres años reside en Puerto Natales y por primera vez tuvo oportunidad de conocer Puerto Williams, al ejercer como jefe de cuadrilla de la brigada "Lenga-12" durante la reciente temporada. "Fue harto trabajo de crecimiento. Son bastantes proyecciones que se pueden dar en la isla, tanto a nivel de la gente que trabaja en la brigada, como también de forma práctica y técnica. Si bien la isla hasta la actualidad ha tenido pocas emergencias donde haya podido trabajar Conaf, eso no significa que no tenga que haber una preparación como tal, así que bastante contento por el desempeño de la gente con quien trabajé, el recibimiento y también la incorporación de conocimientos de un sector que es mucho más austral, y que contempla desafíos para poder trabajar como brigada de emergencia forestal. Las directrices que pudiera tomar también son relativas, pero si volviera también sería con todo el ímpetu de poder seguir las mejoras que contempla la brigada más austral de Chile", opinó.

