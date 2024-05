DIPUTADO CHRISTIAN MATHESON POR CUENTA PÚBLICA: “ESPERO QUE SE DEJE LA DEMAGOGIA Y SE CUMPLAN LAS PROMESAS A LOS MAGALLÁNICOS”

​En la antesala de lo que será la tercera Cuenta Pública del Mandatario Gabriel Boric, el diputado Christian Matheson resaltó que “ojalá que el Presidente se acuerde de su región”.

El parlamentario magallánico hizo hincapié también que en la penúltima Cuenta Pública, el Jefe de Estado sea más “breve y concreto” y con “anuncios que realmente pueda cumplir, ya que no han existido grandes avances salvo casi exclusivamente por iniciativas que venían del gobierno anterior y que no fueron aprobadas antes, porque los que hoy son gobierno y antes eran oposición se dedicaron a torpedearlas sistemáticamente; por otra parte es bueno mencionar que la mayoría de estos proyectos, fueron puestos en tabla y aprobados gracias a la centro derecha, ya que el gobierno no logró nunca alinear a su sector político dentro del Parlamento”.

“Sinceramente le pediría al Presidente que deje la demagogia a un lado, porque los ciudadanos se cansaron de frases grandilocuentes, grandes anuncios y promesas incumplidas. Necesitamos que su cuenta pública contenga un plan aterrizado y efectivo para reducir las listas de espera en salud, mejorar las pensiones y disminuir la delincuencia, esto último con real convicción, porque su plan calle segura no funcionó”, explicó Matheson.

El diputado agregó que “me parece del todo prudente que anuncie un aumento en las remuneraciones para los Carabineros, que hoy siguen sacrificándose en las calles y sufriendo a sus mártires. Por otra parte, que los recursos del Estado sean bien administrados para que realmente lleguen a las personas con más necesidades, terminando además con las contrataciones de amigotes, que solo producen mayor gasto público sin beneficio alguno para la ciudadanía”, sentenció el legislador.

Uno de los temas polémicos que se ha abordado antes de la rendición del Ejecutivo ha sido la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Al respecto, Matheson señaló que “necesitamos que los 11 mil millones de dólares que costaría condonar el CAE vayan directamente a solucionar las urgencias de la mayoría de los chilenos, como son salud, pensiones, seguridad, incluyendo además una mejora a tanto adulto mayor que reclama el 4%. Nuestros votos siempre estarán para aprobar políticas públicas de amplio sentido social, pero con visión de futuro, porque no queremos que se transformen en pan para hoy y hambre para mañana”.

Anuncios para Magallanes

Para la Región de Magallanes, el parlamentario señaló que “espero además se centre en anunciar medidas que sea posible implementar dentro de su gobierno y no en futuras administraciones, como lo que al parecer será el Plan Especial de Zonas Extremas como política pública, dado a conocer el 2022 en el Gimnasio del Club Deportivo Esmeralda de Puerto Natales, y que aún no ve la luz y que al parecer no lo hará hasta el 2026”.

Para finalizar Matheson hizo énfasis en que sería fundamental que el Mandatario “anuncie el término de una política inadecuada, que el Ministerio de Vivienda implementó durante este periodo presidencial, pasando a llevar la normativa vigente y discriminando a muchas mujeres jefas de hogar que ven truncado el anhelado sueño de la casa propia en nuestra región. La realidad magallánica es diferente a la de la zona central, cosa que el Presidente parece haber olvidado”, enfatizó el diputado.