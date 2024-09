"FRANKENSTEIN" FINALIZÓ EXITOSA GIRA POR MAGALLANES

​Sorprendió, conmovió y asombró a la audiencia en cada una de las siete funciones que realizó en la región de Magallanes. “Frankenstein”, la versión teatral de la homónima novela de la escritora británica Mary Shelley, concluyó este jueves una exitosa itinerancia por la zona austral, gracias a una iniciativa de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del programa Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional.



El de montaje de la compañía Viajeinmóvil e interpretado por el actor, director y dramaturgo Jaime Lorca, recorrió seis comunas. Tras un total de siete funciones en Timaukel, Porvenir, Punta Arenas (dos presentaciones), Puerto Natales, Torres del Paine y Punta Arenas, la obra recibió los aplausos de una audiencia superior a las mil personas.



“Fue una gira exitosa. No sólo por la cantidad de gente que disfrutó el espectáculo, sino que también por la cobertura territorial que logramos. Llegamos a comunidades aisladas como Timaukel y Puerto Williams, confirmando nuestro compromiso institucional y de gobierno: Propiciar el acceso de toda la ciudadanía a los bines culturales”, destacó la Seremi de las Culturas, Carolina Herrera.



La mítica criatura, que nació con la novela de Shelley hace más de 200 años (1816), fue magistralmente representada en formato de teatro de animación por Lorca. El público valoró la puesta en escena y el trabajo del actor.

“Me parece una obra muy emotiva. Me dio mucha emoción ver el desarrollo de la obra, como el actor interpreta sus personajes, el doblaje que hace es espectacular de verdad. Es una de las obras que han venido a Williams y que me ha dejado la vara alta”, dijo Dionisia luego de la presentación en el extremo austral.



Emilia, estudiante que siguió atentamente la puesta en escena, coincidió con esa apreciación. “Me encantó la obra. Fue muy dinámica. Yo esperaba que iban a aparecer más personas y era solo un actor, ocupando todos los personajes y eso me llama mucho la atención. Creo que tiene un talento muy grande ese señor. Nunca lo había visto y no sé quién es y queríamos ir a sacarnos una foto con él. Impresionante, me gustó mucho, la verdad muy buena. Me gustaría que volviera algún día a hacer otra obra”, precisó.

"Frankenstein", con un actor y cinco marionetas sobre el escenario, recorrió la región de Magallanes entre el miércoles 28 de agosto y este jueves 4 de septiembre. En casa uno de los montajes contó con el apoyo de los municipios locales y las delegaciones presidenciales provinciales respectivas.



“Esta gira por Magallanes para nosotros es el sueño del pibe. Es el sueño de toda compañía de teatro poder llevar sus espectáculos, sus creaciones, a todos los lugares y a los lugares apartados. Es maravilloso para nosotros ver cómo el público llega, como la gente de los distintos pueblos se acerca al gimnasio, a la sala o al teatro que tienen habilitado. Para nosotros es realmente un sueño. Bueno, punto destacado es la amabilidad de los magallánicos y las magallánicas, lo cariñosa que es la gente. Realmente es muy lindo recibir ese cariño”, comentó Jaime Lorca, junto con valorar la lectura que el público hizo del espectáculo.

“Frankenstein”, una fiel interpretación de la novela de Shelley, fue estrenada el año 2021. Desde entonces ha recibido elogios en distintos escenarios de Chile, España y Brasil.