FUNDACIÓN LUKSIC APOYA A EMPRENDEDORAS MAGALLÁNICAS A TRAVÉS DE PROGRAMA FORMATIVO CON ENFOQUE DE GÉNERO

En la última década se ha evidenciado un complejo panorama para las emprendedoras y especialmente se han visto grandes barreras en comparación a los emprendedores hombres. De acuerdo al informe Zoom de Género del Ocec-UDP, Chile Mujeres y la Cámara de Comercio de Santiago (2024), si bien en 2023 la tasa de participación laboral femenina logró recuperarse a los niveles pre pandemia -con un 52,6%-, aún existe una brecha de género de -19,3 puntos porcentuales en desmedro de las mujeres.



Y esto evidencia no sólo que el sector femenino participa en una menor proporción en la economía; sino que además se enfrenta a mayores barreras. En esa línea, Fundación Luksic realizó un diagnóstico donde identificó las principales dificultades que sitúan a las mujeres en desventaja por ámbitos de género.



Entre ellas destacan las restricciones familiares y una mayor carga respecto a las labores domésticas, dificultades para acceder a financiamiento, las brechas digitales, el costo de oportunidad para capacitarse o realizar actividades fuera del hogar y; la baja percepción de autoconfianza que experimentan las mujeres emprendedoras, factor que atenta contra la idea de que sus negocios pueden progresar y ser exitosos a nivel comercial.



Así fue como en 2021, tomando en consideración dicho diagnóstico y especialmente el complejo escenario económico y social producido por la pandemia del covid-19, Fundación Luksic creó un programa especialmente para emprendedoras, que este año celebra su quinta edición: Despega Mujer.



“Este programa busca ser un aporte concreto, integral y con enfoque en formación para muchas mujeres que optan, ya sea por necesidad o por oportunidad, por el camino del emprendimiento para desarrollarse y sacar adelante a sus familias. Este año serán 100 emprendedoras del Maule, Aysén y Magallanes quienes recibirán capacitación y financiamiento para hacer despegar sus negocios. Estamos seguros del talento que tienen las emprendedoras, que son un motor para el desarrollo de Chile y queremos apoyar su camino para que puedan cumplir sus sueños”, dijo Isabella Luksic, gerente de Fundación Luksic.



Un impulso al emprendimiento femenino en Magallanes



Despega Mujer busca potenciar a un segmento de la población femenina que ha participado anteriormente en programas de emprendimiento, puntualmente a través de microcréditos de Fondo Esperanza y Banigualdad o del programa Impulso Inicial de Fundación Luksic, pero que aún así requieren de más apoyo y acompañamiento para alcanzar un mayor desarrollo de sus negocios, por lo que la convocatoria se realiza a través de dichas instituciones.



Para esta quinta versión del programa fueron seleccionadas 100 emprendedoras, de las cuales 15 son de la región de Magallanes, 10 de Aysén y 75 del Maule. Las magallánicas son de las comunas de Punta Arenas (12), Natales (2) y Porvenir (1); y se dedican a diversos rubros como por ejemplo la costura, alimentación, artesanía y estampados. Cada una recibirá $2.000.000 de pesos, capacitaciones y mentorías y además participará de círculos de aprendizaje que tienen como objetivo generar redes de apoyo entre las ganadoras.



Aylin Quinteros: emprendedora y madre



Una de ellas es Aaylin Quinteros, de 32 años y de la comuna de Punta Arenas. Su negocio es Chocolates Queen (@boutique_chocolatesqueen en Instagram) y ofrece repostería artesanal y personalizada. Cuenta que su emprendimiento nació en 2028 en Tierra del Fuego más como un hobby en los tiempos libres de su ex trabajo y que siguió creciendo. Hace dos años se fue a vivir a Punta Arenas donde la recepción de sus productos fue excelente. “Hoy en día trabajamos tres personas en lo que es producción, reparto y asistencia a ferias y exposiciones”, cuenta la emprendedora.



Postuló con mucha esperanza y al conocer los resultados dice que fue una alegría inmensa. “Para mi ganar Despega Mujer fue algo muy importante porque gracias a ello podremos tener nuevos activos fijos para ampliar el negocio y recibir capacitaciones, donde espero aprender a manejar mejor el tiempo, aprender de costos y mejorar mi producción para así llegar a cada uno de los rincones de Chile”, explica Aylin.



La emprendedora dice que piensa comprar un horno, un carro para poder realizar más productos, un aerógrafo para hacer sus bombones y una cortadora de chocolate. “Con mi mentora estoy trabajando en analizar qué será lo mejor para mi negocio. El apoyo formativo y el dinero es una ayuda tremenda, estoy muy contenta”, dice la joven.



Entre las metas que más comparten las ganadoras están profesionalizar sus servicios, aumentar su producción, aumentar sus ventas y generar empleo para otras mujeres que ven el emprendimiento como una opción real y necesaria. El sueño de Aaylin es consolidar su negocio y convertirlo en una gran empresa que sea proveedora de cafeterías, almacenes y supermercados a lo largo de todo el país. “Y más allá de eso, mi gran sueño es que mi negocio sea una estabilidad económica para mi familia y que me permita tener el tiempo necesario para estar y cuidar de mis hijas de 12 y 2 años” , cuenta con ilusión la emprendedora magallánica.



Desde 2021 el programa ya ha apoyado a un total de 290 emprendedoras de doce regiones del país de norte a sur. Se trata de Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Lagos, Aysén, Magallanes y la Región Metropolitana.









