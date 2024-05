GRAN INICIO DEL II RANKING ESCOLAR DE TENIS DE MESA Y EL I RANKING DE TENIS DE MESA PARALÍMPICO

Este sábado 25 de mayo se dio inicio con gran éxito al II Ranking Escolar de Tenis de Mesa y al I Ranking de Tenis de Mesa Paralímpico. Este evento, que cuenta con un total de seis fechas a lo largo del año, divididas entre el primer y segundo semestre, comenzó con una primera jornada llena de entusiasmo y competencia, reuniendo a una amplia participación de deportistas en ambas categorías.

La primera fecha se celebró reuniendo a una treintena de participantes, donde se congregaron jóvenes talentos del tenis de mesa escolar y destacados atletas paralímpicos. Este evento no solo busca promover la práctica del deporte entre los jóvenes, sino también fomentar el desarrollo del deporte paralímpico en nuestra comuna.

En la categoría escolar, 18 jóvenes atletas mostraron un gran despliegue de habilidades y determinación. Las categorías en competencia fueron sub 9, sub 11 y sub 14, damas y varones, permitiendo a los competidores medirse con sus pares y demostrar su progreso y talento.

Por su parte, en el I Ranking de Tenis de Mesa Paralímpico, los atletas jugaron al mejor nivel, demostrando sus habilidades con la paleta. La participación incluyó a 11 deportistas en esta primera fecha, en categorías Iniciante e Intermedio, haciendo despliegue de gran espíritu de competencia y camaradería.

El evento, organizado por la Fundación de Deportes, cuenta además con el destacado técnico de tenis de mesa convencional y para tenis de mesa, don José Luis Maldonado, quien destaca la importancia de promover este deporte y de que por primera vez se pueda desarrollar una liga para deportistas en situación de discapacidad.

A la instancia asistió el alcalde de la comuna y presidente de la Fundación de Deportes, quien tras la premiación compartió impresiones con algunos deportistas y sus familias, y manifestó: “Estamos muy contentos con esta primera fecha de nuestro campeonato municipal de tenis de mesa, en que hemos contado con dos modalidades: la modalidad paralímpica, como primer campeonato que tenemos como municipalidad y como fundación del deporte, que se suma al segundo campeonato de tenis de mesa escolar de nuestra comuna.” Además, agregó: “Fue un lindo campeonato y sobre todo dar gracias a las familias que llenaron este gimnasio de tal forma que esta fue una jornada de deporte, pero también de encuentro”.

A su vez, extendió la invitación a que se sigan sumando entusiastas a las próximas fechas cuyas inscripciones continúan abiertas tanto en la versión escolar, como paralímpica.

Tanto los deportistas como sus familias mostraron gran entusiasmo con esta primera fecha, destacando la importancia de continuar desarrollando instancias deportivas en nuestra comuna.

Resultados primera fecha

Los resultados de esta primera fecha, tanto en su modalidad convencional como paralímpica, fueron los siguientes:

Sub 9 Damas

1 Francisca Maldonado Bahamonde, Colegio Punta Arenas

Sub 9 Mixta

1 Benjamin Vasquez, Juan Bautista Contardi

2 Emanuel Alvarado , Pedro Pablo Lemaitre

3 Ninoska Maldonado, Colegio Punta Arenas

Sub 11 Damas

1 Pia Huenchur, Colegio la Milagrosa

2 Leonor Barraza, Instituto Sagrada Familia

Sub 11 Varones

1 Diego Montecinos, Colegio La MIlagrosa

2 Pía Huenchur, Colegio la Milagrosa

3 Joaquín Álvarez, Liceo San José

3 Leonor Barraza, Instituto Sagrada Familia

Sub 14 Damas

1 Francisca Gómez, Colegio Pierre Faure

2 Paula Montecinos, Colegio Luterano

Sub 14 Varones

1 Vicente Cárdenas, Colegio Patagonia

2 Sebastián Ojeda, Colegio Pierre Faure

3 Bastián Villegas, Colegio La Milagrosa

3 Francisca Gómez, Colegio Pierre Faure

Categoría PTT Iniciante

1 Jhoam Vasquez , Colegio Paul Harris

2 Antonio Villegas, Colegio Club de Leones

3 Mauricio Vera, Colegio Paul Harris

3 Renata Leal, Colegio Paul Harris

Categoría PTT intermedio

1 Javiera Córdoba, Liceo María Behety

2 Daniel Covarrubias.

3 Almendra Altamirano, Colegio Paul Harris

3 Fabricio Papaprieto.

Próximas Fechas y Expectativas

El gran éxito de esta primera fecha, vaticina unas auspiciosas próximas fechas, en las que se espera se sumen más deportistas. El II Ranking Escolar de Tenis de Mesa y el I Ranking de Tenis de Mesa Paralímpico continuarán con cinco fechas más, programadas a lo largo del año:

Primer semestre 2024:

- 2° Fecha, 8 de junio.

- 3° Fecha, 22 de junio.

Segundo semestre 2024:

- 4° Fecha, 24 de agosto.

- 5° Fecha, 28 de septiembre.

- 6° Fecha, 19 de octubre.

Las próximas fechas tendrán lugar en el gimnasio ubicado en calle Patagona #1070, Cerro de la Cruz, a partir de las 15:00 hrs., y contará con entrada liberada.

La invitación a inscribirse a las próximas fechas en modalidad convencional es para todos los deportistas de 9 a 14 años, realizando el proceso de inscripción a través de sus colegios. Por su parte la cita deportiva será sin restricciones de edad en su modalidad paralímpica, pudiendo inscribirse directamente quienes estén interesados en participar.

Las inscripciones pueden realizarse por medio del siguiente formulario: https://forms.gle/MtbdMAsMfR6oamJT9.