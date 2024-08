MAGALLANES CONOCIÓ DOCUMENTAL “TIERRA DE NADIE” QUE REVIVE DESAPARICIÓN DE SILVIO BETTANCOURT

​El jueves 22, en el marco de la visita a Punta Arenas del equipo del Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia, la comunidad magallánica pudo conocer el documental “Tierra de Nadie”, de Pascal Baumgartner, emotivo registro centrado en la historia de Silvio Bettancourt Bahamonde, único detenido desaparecido calificado en Magallanes en el Informe Rettig, y que fue exhibido en la sala de cine del Mall “Espacio Urbano Pionero”.



La actividad se enmarcó además en una nueva conmemoración del Día del Detenido Desaparecido, y contó con la presencia de Jenny Bettancourt Bahamonde, hermana menor de Silvio, junto a Paulina Zamorano Valenzuela, Jefa del Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría del ramo.



Como organizadora de esta instancia de memoria, la Seremi de Justicia y DD.HH., Michelle Peutat Alvarado, señaló al abrir la función que este filme sigue a Jenny Bettancourt en su búsqueda por seguir el camino que debió recorrer su hermano Silvio Francisco, también conocido como “Pancho” por sus amigos, buscando la verdad detrás de su desaparición. Nacido en Santiago, tras vivir su infancia y adolescencia en San Antonio, “llegó a Punta Arenas a los 17 años para cursar sus estudios superiores en la Universidad Técnica del Estado, actual Universidad de Magallanes desde donde se graduó de ingeniero en ejecución en petroquímica. Tenía 23 años cuando despareció”.



Agregó que trabajaba en la Empresa Nacional del Petróleo y era ampliamente buscado por las autoridades militares sin dejar rastro de la zona por su vinculación con el MAPU. Desapareció mientras intentaba escapar a pie hasta Río Gallegos y se cree que fue interceptado, interrogado y torturado por agentes del Estado en algún recinto de Punta Arenas, donde presumiblemente fue asesinado.



Al término de la exhibición, Jenny Bettancourt compartió un diálogo con las y los asistentes, en el cual agradeció el apoyo que ha recibido de parte de funcionarios y funcionarias del Plan Nacional de Búsqueda. Respecto al filme, destacó la iniciativa del realizador suizo, quien al no quedar conforme con un documental que graficó el apoyo y rol de la Cruz Roja en materia de detenidos desaparecidos en el mundo, se propuso seguir la historia de una familia de un país: “y dijo, al final, me voy a quedar con el caso de Francisco, que es un caso emblemático y representa toda la desaparición forzada en todos sus puntos”.



La trama se centra en uno de los viajes a Chile que hizo Jenny, en el 2008, y las visitas que realizó al Cementerio de Santiago, a la Casa de la Memoria Sola Sierra, y a los trámites y entrevistas que sostuvo a su paso por Punta Arenas con autoridades regionales, amigos y ex compañeros de Silvio. Allí, una entrevista en radio Polar, en la que una conmovida auditora le relata otro caso de presunta desaparición forzada.



Pese a no obtener rastros, Jenny Bettancourt refirió que “hay dos casos más de desaparición han venido después: el caso Harex y el de Irma (Solís), y si volvemos al pasado, en 1973 hay otro caso y el de la película, de un militar que lo tomaron porque ayudó a los prisioneros. Es la punta de iceberg, todavía no sabemos, pero hay muchos más en Magallanes”.



“Hay una herida abierta 51 años y justamente ese es el crimen, cuando desaparece una persona, como uno no ve el cuerpo no puede tocarlo, no puede decirle a Dios, no hay duelo, por eso es lo más terrible la desaparición forzada”, manifestó. Por ello, sólo espera que nunca más se repita en Chile un crimen de lesa humanidad, como el de su hermano, “porque uno no hace duelo y sigue sufriendo infinitamente”.



Paulina Zamorano, Jefa del Programa de Derechos Humanos, destacó la importancia de estar en la región para poder conversar y tener un espacio de encuentro en torno al Plan Nacional de Búsqueda, principalmente para presentar sus avances y desafíos. Al respecto, valoró la realización de un seminario y un ejercicio de memoria y de educación, a través de la exhibición de un documental: “es muy importante generar estos espacios, donde se pueda también presentar a la comunidad el Plan, pero a través de la historia contada de una de las víctimas de desaparición forzada, que es Francisco Bettancourt, y también la experiencia de su hermana. Que pueda ella señalar todo el proceso que han podido vivir ellos como familiares, en torno a las búsquedas y a la lucha por la verdad y la justicia”.