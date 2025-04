PESCADERIA EL CALEUCHE: UNA TRADICIÓN FAMILIAR EN PUNTA ARENAS

​Este Jueves Santo, Alejandra Vera Moya —más conocida como La Jana— nos llevó al interior de una historia que huele a mar y sabe a familia. Desde la década de los 90, la Pescadería El Caleuche está instalada en la Avenida Martínez de Aldunate 1490, consolidándose como una empresa familiar que ha generado trabajo y oportunidades en la región. María Mansilla Vargas, actual matriarca del negocio, nos cuenta que todo comenzó con su suegra, quien en 1990 les dijo con convicción: “Hijos, aquí tendrán para sacar adelante a su familia”. Desde entonces, gracias al esfuerzo y perseverancia, han logrado crecer hasta el punto de tener sus propias lanchas que abastecen no solo su pescadería, sino también otras en Punta Arenas. “Aquí han trabajado nuestros hijos y nietos. De este negocio ha salido el dinero para costear estudios, para vivir, y además, para dar empleo a otras familias, especialmente en la venta y limpieza de mariscos", relata con orgullo María. Aunque partieron solo como familia, hoy trabajan con más personas, quienes son parte fundamental del equipo. María los define con cariño: “Nosotros necesitamos de ellos, y ellos de nosotros. Por eso somos una gran familia.”



​Con motivo de Semana Santa, la clientela llegaba incluso con baldes en mano para abastecerse de productos marinos como cholgas, almejas, choritos, robalos, luche y todo lo indispensables para preparar curantos y otras delicias del mar. Robinson Zúñiga, oriundo de Calbuco, lleva años radicado en la región. Comenzó como pescador y hoy se dedica a la descarga y limpieza de mariscos, siempre trabajando con los mismos jefes: “Aquí me siento como en casa.” Juan Miranda, nacido y criado en Magallanes, también forma parte del equipo: “Terminamos de descargar a las dos de la mañana, y a las siete ya estábamos limpiando y lavando. Amo el campo y el mar. Cuando no hay pega en el campo, me vengo a trabajar a la pescadería.” La historia de El Caleuche es más que una empresa: es un ejemplo de trabajo en equipo, tradición y comunidad que sigue navegando firme con el viento de la familia y el compromiso.