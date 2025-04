ALMORZANDO JUNTO AL OBISPO ÓSCAR BLANCO MARTÍNEZ

El Obispo Óscar Blanco Martínez, en el programa “Almorzando con Checho” Este lunes 14 de abril, Alejandra Vera Moya (La Jana), nos llevó a conocer, la vida del obispo de la diócesis de Punta Arenas Monseñor Óscar Hernán Blanco Martínez.

Nacido el 26 de septiembre de 1964 en Puerto Domínguez, comuna de Saavedra, Región de La Araucanía. Sus padres don Pedro blanco quien falleció y su madre doña María Martínez quien tiene 91 años, es el sexto hijo de nueve, tres mujeres y seis hombres.

Inició su formación religiosa en la Escuela Parroquial de Puerto Domínguez y continuó en el Seminario Menor “San Fidel” en San José de la Mariquina. Ingresó al noviciado de la O.M.D. en 1992 y realizó su primera profesión en 1993. Estudió filosofía en el Seminario “San Pedro Apóstol” de la Diócesis de San Bernardo y teología en el Seminario Pontificio de los Santos Ángeles Custodios de Santiago. Fue ordenado sacerdote el 13 de abril de 1997 por el Cardenal Carlos Oviedo Cavada.

Recuerda que fue un llamado telefónico desde el vaticano, el Papa Francisco, lo nombrada obispo en el 2016. Fue nombrado obispo de la Diócesis de Punta Arenas por el Papa Francisco en el 2022. A recorrido casi todo Magallanes, solo le queda llegar a la Antártica Chilena.

Comenta que le encanta recorrer las capillas de Magallanes, realizando misas. No vive como los antecesores obispos en la mansión de calle Balmaceda con 21 de mayo. Al ser consultado por la decisión de no vivir en dicho recinto, explica que se sentía como en un museo, por lo que decidió que hay se realicen los encuentros con adultos mayores diócesis. "Me encanta vivir, lo mas normal posible en un barrio y tener vecinos" explica Su carisma, alegría, paciencia, su comprensión, el escuchar, conversar y su cercanía con los demás, hacen único al obispo de Magallanes. Durante esta jornada, nos deleitó en el programa con una rica sopa, pollo arvejado con un acompañamiento de arroz y un rico postre de helado y frutas. Explico que existen cinco comunidades religiosas, en Punta Arenas y Puerto Natales, compuesta por 16 religiosas Mientras que son cinco los sacerdotes religiosos Salesianos, dos religiosos Vicentinos y seis sacerdotes Diocesanos, quien llevan la palabra de Dios a las iglesias y capillas de la región. Una entrevista que usted puede revisar en el video, donde conocemos un hombre muy gentil y llano a conversar y en esta ocasión en el programa Almorzando con Checho, donde la Jana nos llevó a conocer una parte de la vida del Padre Obispo de Magallanes





