POSITIVO BALANCE DEL PROGRAMA 'MENTORING INCLUSIVO' DE SANTO TOMÁS

Por medio de una ceremonia de cierre, Santo Tomás terminó las actividades del programa 'Mentoring Inclusivo', una iniciativa que busca acompañar a estudiantes de primer año que son parte del comité de inclusión, para facilitar su inserción en la educación superior. Este programa, ejecutado por el Centro de Aprendizaje de la institución, comenzó en abril y culminó en diciembre, junto con el término del calendario académico.

El programa contó con la participación de 19 estudiantes que declararon alguna discapacidad al ingresar a la institución. Fueron acompañados por 6 mentores, estudiantes de distintas carreras, quienes brindaron apoyo académico, social y emocional.

Para Claudia Galaz, una de los mentoras y estudiantes de último año de Servicio Social, el programa significó una oportunidad de aprendizaje. “Aprendí mucho de los dos chicos que pude acompañar. Me abrió la mente. Hay muchísimas cosas que yo desconocía sobre la inclusión, así que me voy con un conocimiento mucho más amplio de lo que significa que las discapacidades a veces no son visibles y son personas que necesitan apoyo. Yo creo que yo soy la que más ha aprendido de este proceso, de todas maneras.

Sobre la dinámica y los apoyos que brindó dijo que “saltaron hartas cosas, no solo temas académicos, igual son niños que vienen recién entrando al primer año, encontrándose con el cambio de lo que significa la enseñanza media versus la educación superior”.

De igual manera, para Sofia Velasquez, estudiante de Técnico en Educación Especial, ser mentora fue una gran experiencia. “Me llevo muy lindos recuerdos. Logré tener como un apoyo mucho más emocional con ambas y eso la verdad es que es muy gratificante, saber que fui un aporte para ellas y una ayuda. Tuve mucho trabajo sobre el desarrollo personal, para que se desenvuelvan de manera social, comunicación con sus pares, todo lo que es relaciones interpersonales lo trabajé con ambas”, mencionó.

Sobre el trabajo inclusivo comentó “yo quería que no se sintieran que, por estar en el programa de inclusión, eran como segregadas de alguna forma y eso fue un logro. La verdad es que ahora ellas están más adaptadas, están mucho más independientes y eso igual me alegra mucho”.

La importancia del programa

La directora del Centro de Aprendizaje de Santo Tomás, Aracelli Chaura, evaluó positivamente los resultados del programa. “El Mentoring Inclusivo ha demostrado ser una herramienta clave para favorecer la inserción educativa y personal de los estudiantes. A través de el podemos entregar las herramientas necesarias a los estudiantes en situación de discapacidad, disminuyendo así las barreras del entorno y favoreciendo su proceso de enseñanza aprendizaje.

La directora también destacó el compromiso de los mentores, quienes desempeñaron un papel fundamental en el éxito del programa. “La dedicación y empatía de los mentores fue clave para establecer vínculos significativos con los estudiantes del Comité de Inclusión. Esto nos motiva a seguir mejorando y ampliando esta iniciativa en el futuro”, agregó.

Este año participaron 19 estudiantes entre primer y segundo semestre, quienes fueron acompañados por 6 mentores. Las intervenciones están dirigidas a los estudiantes de inclusión de primer año que requieren de apoyo tanto en el área académica, administrativa, social y emocional.

