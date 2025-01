REFORMA AL SISTEMA POLÍTICO: PROYECTO DE FEDERACIONES AVANZA SIN APROBACIÓN POR FALTA DE QUÓRUM

El presidente de la Comisión de Gobierno Interior, diputado Rubén Oyarzo, criticó que “diputados no vengan a trabajar”, tras la sesión de este lunes, en la que, por falta de quórum, se terminó cayendo la votación en general del proyecto que permite la federación de partidos bajo el umbral del 5% y que forma parte de la discusión de la reforma al sistema político.

Se trata de la iniciativa del diputado Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social, FRVS), que corre en paralelo con otros dos proyectos: uno presentado por senadores del PS a la UDI, que también se centra en el discolaje y que lleva la delantera legislativa, y otro impulsado por el Frente Amplio, que busca incorporar la paridad de género y mecanismos de participación ciudadana.

A la sesión de hoy, programada para las 15 horas en la sala número 310 del Congreso Nacional, solo asistieron seis de los 13 parlamentarios que debían estar presentes. A la instancia también estaban invitados los expresidentes Michelle Bachelet y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quienes justificaron su inasistencia.

“Es lamentable que los diputados no cumplan con su responsabilidad”, fustigó el diputado Oyarzo, afirmando que —eso sí— “todos los proyectos de ley son perfectibles y esperemos que en la Sala tengamos la segunda oportunidad, que se revierta la decisión de la idea de no legislar”.

El texto del diputado Mulet ingresó a trámite el año 2023. La comisión destinó diversas sesiones a escuchar opiniones de representantes de diversas fuerzas políticas y centros de estudio. Las principales críticas apuntaron a la figura de Federación de partidos políticos, que permite a todo partido a federarse con otros, lo cual a juicio de diversos expositores buscaría dejar sin efecto las actuales normas que establecen la disolución de los partidos que no logran determinados umbrales de votación (representación) en procesos electorales.

Las y los diputados rechazaron en general el proyecto, por 3 votos a favor, 2 en contra y 1 una abstención. Con ello, será la Sala la que deberá resolver si el texto sigue o no en trámite legislativo.

Continúa pendiente postura de La Moneda

En cuanto al proyecto y la discusión de la reforma al sistema político, el diputado Oyarzo recalcó que “esto es un insumo más” y reiteró que “el Gobierno aquí tiene que hacerse presente”.

Y es que, pese a que el Ejecutivo, a través del ministro Segpres Álvaro Elizalde ha manifestado su intención de contribuir al debate, la postura de La Moneda sigue en suspenso, en momentos en los que esfuerzos están siendo depositados en la reforma de pensiones.

El diputado Oyarzo planteó que el Ejecutivo tiene que tomar esta idea —la de las federaciones— y mejorar lo que hay, porque —a su juicio— “en el Senado hay un proyecto de ley que es antidemocrático, que afecta solamente a la Cámara de Diputados, y eso no puede ser”.

“Si vamos a ver en serio la reforma del sistema político, todos tratemos de hacer algo que quede bueno y que no sea antidemocrático como el proyecto de ley del Senado”, sostuvo el presidente de la Comisión de Gobierno Interior.

Cabe mencionar que la discusión por la reforma al sistema político continúa entrampada y corre el riesgo de pasar a segundo plano por el debate del proyecto de pensiones.

Ante la posibilidad de tener que esperar un año para volver a discutir el proyecto, el diputado Oyarzo finalmente insistió en que “esperamos que se revierta, pero además esperamos que el Gobierno se haga cargo, se haga presente, porque ha estado totalmente ausente de esta discusión, y que presente un mensaje al Presidente de la República, si es que tanto le urge tramitar un sistema o una reforma al sistema político”.

Proyecto va a la Sala sin aprobación en general

El autor del proyecto, diputado Jaime Mulet, comentó que “efectivamente no hubo quórum. Pese a que sacamos tres votos, tuvimos dos en contra y una abstención, y no tuvo la mayoría que requiere el reglamento de la Cámara, así que va a la Sala sin esa aprobación en general”.

Asimismo, reconoció que “me hubiera gustado que se hubiera aprobado, creo que es un bonito punto que hay que seguir discutiendo. Hemos hecho un esfuerzo para contribuir al debate sobre la desfragmentación del sistema político. Hay temas en que nuestro proyecto coincide con los de los senadores y otros temas no. Por ejemplo, nuestro proyecto de ley propone federaciones, el otro proyecto no”.

“Para nosotros la verdad es que es un tema que ahora tiene que ir a la Sala y que ésta tiene que resolver, puede aprobarlo teóricamente o rechazarlo, de manera que el trámite en ese sentido sigue”, precisó el parlamentario regionalista.

De igual forma, destacó que “creo que ha contribuido muy derechamente al debate que se debe dar, porque creo que en conjunto todos queremos que el sistema político no se siga fragmentando, y este proyecto iba en ese camino también”.

En cuanto al detalle de la votación, señaló que “el voto de los republicanos en contra –que fue lo que echó abajo el proyecto- sabíamos que estaba en contra y la inasistencia de 7 parlamentarios de la Comisión creo que hizo la diferencia, pero así es”.

“Vamos a seguir contribuyendo en este debate que creo que es importante para el país. Menos actores políticos, más disciplina en los partidos, más sanción en los proyectos individuales, y el trabajo sigue”, concluyó.

José Carlos Meza (Partido Republicano) justificó su voto en contra porque consideró que el proyecto es “publicidad engañosa” porque no enfrenta la fragmentación. Además, criticó que pese a los esfuerzos para llegar a un entendimiento con el Senado, el proyecto no tiene futuro en el Senado. Por último, también afirmó que no se hace cargo del aumento del número de diputados y senadores.

A su vez, la diputada Joanna Pérez (Demócratas) también sostuvo que no se aborda el problema real del sistema político y electoral. Asimismo, que no le parece el camino de proyectos “para hacer frente a”, en relación a la reforma en el Senado.

Fuente: elmostrador.cl



​



​



​



​