"SE REQUIERE UN CAMBIO PROFUNDO" Y "SERÍA SEÑAL DE DEBILIDAD": LAS CONJETURAS DE DIPUTADOS ANTE UN EVENTUAL AJUSTE MINISTERIAL

Un cambio de gabinete en el Gobierno sería inminente, considerando que algunas de las actuales autoridades podrían decidir competir en las elecciones parlamentarias del 2025 y, de acuerdo con la norma, si ese fuera el caso, deberían dejar sus funciones un año antes de los comicios, es decir, del 16 de noviembre. Ahora, el tema de un reajuste ministerial no solo ha sido sumamente mencionado en los últimos días por aquella razón. También se ha nombrado a propósito de quienes han pedido la salida de la titular del Interior, Carolina Tohá, primero por la situación de la seguridad en el país y, ahora, por el caso Monsalve.



La jefa de la bancada RN, diputada Ximena Ossandón, aseveró que "el Presidente sigue insultando la inteligencia de los chilenos, haciendo pasar el cambio de gabinete como una forma de ordenar el Gobierno, cuando en realidad deben salir quienes ocuparon el Gobierno para preparar su campaña electoral. Quedará demostrado que a (Nicolás) Cataldo no le interesa el fin del CAE y que la ministra (Jeannette) Jara no tenía como prioridad las pensiones; pero también quedará en evidencia que se usará el Gobierno como premio de consuelo de los perdedores de la municipal".

Por otra parte, expuso que "el caso Monsalve no se supera con un cambio de gabinete en la medida que de los antecedentes quedará en evidencia que hubo encubrimiento de personeros gubernamentales. Ciertamente, la ministra Tohá ya perdió peso y conducción política, y en esa condiciones no puede seguir en su cargo". El diputado y secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, indicó por su parte que "se requiere con urgencia, no solo un cambio de gabinete por parte del Presidente, sino que un cambio de actitud del propio presidente Boric.

En materia de cambio de gabinete, todo el gabinete de seguridad; probablemente la ministra del Trabajo, que no ha sido capaz de sacar adelante la reforma de presiones; tenemos problemas graves en materia de crecimiento económico, de informalidad laboral, de listas de espera que solo crecen todas las semanas". Con todo, dijo que "se requiere un cambio profundo del gabinete, pero también una nueva forma en que el presidente Boric esté ejerciendo su mandato, porque hasta acá han sido sumamente desilusionantes los casi tres años que lleva al mando del país". Desde el oficialismo, el diputado Vlado Mirosevic (PL) rebatió que "hoy lo que importa es la seguridad y aliviar el bolsillo de los chilenos. Por lo tanto, el Gobierno no debe ceder a una presión de parte de la oposición sobre una posible acusación constitucional a la ministra Tohá, porque eso no tiene ninguna importancia y no ayuda a Chile.

Lo que ayuda es más seguridad y aliviar el bolsillo de los chilenos. Por lo tanto, creo que el Presidente tomará en su momento la decisión respecto de cuándo hacer el cambio de gabinete y yo espero que sea una decisión sabia, una decisión pensando en Chile, pensando en el bienestar de la familia chilena y no en una pelea política entre oposición y Gobierno que realmente no ayuda en nada a destrabar el país y para que el país avance". Finalmente, el diputado Jaime Naranjo (PS) advirtió que "sería una señal de debilidad si el presidente Boric saca a la ministra Tohá en un posible cambio de gabinete.

Por otra parte, la derecha y la oposición seguirán en esta campaña de persecución de la ministra Tohá con presentarles acusaciones constitucionales, ya que la ven como una amenaza, como una futura carta presidencial. Entonces hay que golpearla, hay que perseguirla, hay que incomodarla, de tal manera que es una acción meramente política más que de preocupación por los problemas que tiene el país". Hay que mencionar que tras el cónclave oficialista que se realizó el miércoles en Cerro Castillo, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aseguró que en la reunión no se habló de un cambio de gabinete. De hecho, al respecto, la autoridad dijo que el Mandatario "ya ha señalado, además en distintas modalidades, que hay un respaldo al trabajo que se está desarrollando y tiene que seguir desarrollándose lo que es prioridad para las personas, que es la agenda de seguridad, el combate al crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia".



Fuente: Emol.com

​