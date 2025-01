SENADOR ALEJANDRO KUSANOVIC RECHAZA REFORMA DE PENSIONES: “VOTARÉ EN CONTRA. NO ESTOY DISPUESTO A SER CÓMPLICE DE ESTA BARBARIDAD.”

​El senador Alejandro Kusanovic manifestó con contundencia su rechazo a las modificaciones al sistema de pensiones que se está discutiendo en el Senado, calificándola como un “mala reforma” y argumentando que perpetuará un sistema que es perjudicial para los ahorrantes.



El parlamentario explico que “durante más de 35 años, los cambios que se han realizado al sistema de pensiones han sido perjudiciales, favoreciendo a las administradoras y perjudicando a los ahorrantes, además tenemos serios problemas de integración vertical en el sistema, donde los mismos dueños de la AFP forman parte de las aseguradoras y eso no puede continuar” cuestiono. Además, subrayó el error de no haber aumentado con anterioridad el aporte obligatorio e insistió en la necesidad de establecer comisiones de administración variables según la rentabilidad que obtengan. “El mecanismo del 1% de encaje es claramente insuficiente”, señaló.



Kusanovic advierte que existe un mal diagnóstico del problema, planteando la necesidad de separar el debate entre quienes ya jubilaron y los que aún están ahorrando para su vejez. Para estos últimos ha planteado, además de incrementar paulatinamente en 8 a 10 puntos el ahorro obligatorio, la eliminación de los multífidos, los cuales considera discriminatorios y un obstáculo para una comparación justa de rentabilidades. “La rentabilidad debe ser equitativa y transparente, sin diferencias entre quienes manejan información privilegiada y quienes no tienen acceso a ella. Una ley social no debe tener ningún tipo de discriminación por motivo alguno”, agregó.



Para quienes ya jubilaron, el parlamentario planteo una alternativa concreta: aumentar un punto del IVA, equivalente a más de un 2% de cotización anual, como una forma de mejorar las pensiones de manera inmediata. “Ante la magnitud del problema, los jubilados no pueden seguir esperando y es necesario asegurar recursos hoy, sin que el Estado le meta la mano al bolsillo de ahorro de los trabajadores, tal como se está discutiendo ahora con el préstamo que se acordó” afirmó.

Kusanovic reafirmó su compromiso con realizar una reforma estructural y profunda, que “verdaderamente beneficie a los jubilados y garantice un sistema de pensiones justo y sostenible”, señalando además que “todos compartimos cierta responsabilidad en este problema, porque como sociedad hemos elegido a una clase política que no ha estado a la altura y no hizo los cambios que necesitábamos. Este acuerdo es pésimo, y no estoy dispuesto a ser cómplice de esta barbaridad. Por eso votaré en contra”, concluyó.