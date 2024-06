SENADOR BIANCHI POR ALZA DE CUENTAS DE LA LUZ: "ES URGENTE QUE SE INCLUYA EN LAS SOLUCIONES A LAS FAMILIAS DE CLASE MEDIA"

El senador independiente, Karim Bianchi, manifestó su preocupación por las alzas en las cuentas de la luz que regirá a partir del mes de julio, además dijo el legislador hay una situación que le sorprende "la comisión de Minería y Energía en la ley 21.667 que fija la estabilización tarifaria y que ha dicho que habrá aumentos en este ítem, colocan desde la región de Arica hasta la región de Los Lagos, omitiendo la región de Magallanes".

A juicio del parlamentario esto resulta "grave" y su pregunta es "porque el Gobierno está omitiendo esta información, para mí es preocupante, porque en la ley aparece justamente cómo la gente puede postular a los subsidios para aquellas familias que están en el 40% más vulnerable y no tienen deuda". El senador junto al diputado Carlos Bianchi se reunieron con las autoridades de Edelmag para conocer la situación y señalaron que es urgente que se abra un espacio para solucionar las dudas de la ciudadanía.

En esa línea, aseguró que "si se da el alza, y dicen que serán cuantiosas, las familias a partir del 1 de julio próximo van a tener un aumento del 12% en el valor de la luz, el otro mes vamos a tener un aumento del 13% más sobre el valor de la electricidad y por si esto no fuera poco, vamos a terminar el año, con un aumento estimado de un 25% en la tarifa eléctrica para empezar el 2025 con un 38% más, o sea que paga 100 mil pesos va a pagar 138 mil pesos".

"Esto va a afectar a las familias más vulnerables, a la clase media, a quien tiene una Pyme, es por eso que le pedimos a la empresa EDELMAG que habilite un lugar especial para que así pueda recibir a la gente para aclarar dudas, además en nestra oficina también estará disponible para la gente que no tenga acceso a internet, que no se maneje las postulaciones venga aquí a nuestra oficina para hacer el trámite y postular a este 40% más vulnerable que yo espero que esté incluido ya que por lo menos aquí en la ley no está incluido, pero entendemos que así va a ser".

Además, aprovechó la oportunidad para comentar que con la visita del Presidente Gabriel Boric a la Región de Magallanes le consultará respecto a la omisión de nuestra zona en la Tabla de estabilización, además le diré que "no es posible que esta alza solamente esté subsidiada para el 40% más vulnerable. Se requiere llegar a la clase media que tiene que pagar la universidad, que tiene que pagar los créditos hipotecarios".

"Somos testigos de cómo una vez más cómo el Gobierno mete la mano en el bolsillo de los más necesitados con estas alzas, y le pido al Gobierno su intervención, que hagan su trabajo, aquí además hay 6 mil millones de pesos, pero solamente fueron entregados cerca de 3 mil, por tanto hay 3 mil millones que solamente se están pagando en intereses y le pedimos al Presidente de la República una excepción con la región de Magallanes para que se incluya a la clase media", sentenció el senador Karim Bianchi.

​