SENADOR KARIM BIANCHI PRESENTA PROYECTO DE LEY QUE ELIMINA EL ARRESTO DOMICILIARIO PARA AUTORIDADES IMPUTADAS POR DELITOS DE CORRUPCIÓN

"Presentamos un proyecto de ley que dice chao al arresto domiciliario de las autoridades públicas. Cuando uno es autoridad, cuando se ha colocado sobre una persona la fe pública, la confianza de la ciudadanía, hay que tener un estándar superior", afirmó el senador Karim Bianchi al anunciar su nuevo proyecto de ley que busca endurecer las consecuencias penales para autoridades electas involucradas en delitos de corrupción.





"Quien cometa malversación de fondos públicos, cohecho o fraude al fisco debe enfrentar prisión preventiva y no arresto domiciliario. Lo que usted ha visto en las noticias, que pasan de prisión preventiva a arresto domiciliario y viceversa, no puede seguir ocurriendo. Arresto domiciliario no corre más", enfatizó el parlamentario independiente.





La idea central del proyecto de Ley que fortalece la legislación penal vigente ante delitos cometidos por personas que detenten cargos de elección popular, responde -sostuvo Bianchi- al creciente descontento ciudadano ante casos de corrupción donde altas autoridades, a pesar de estar imputadas o incluso condenadas, logran evitar la cárcel efectiva.





Entre los casos recientes que motivan esta propuesta se encuentran los de los diputados Mauricio Ojeda y Catalina Pérez, así como varios exalcaldes como Cathy Barriga, Raúl Torrealba y Karen Rojo, esta última condenada y prófuga de la justicia.





Por ello, el parlamentario explicó que el proyecto de ley busca modifica el Código Penal para eliminar la posibilidad de aplicar el mínimo de la pena en casos de corrupción cometidos por autoridades electas, además se establece que no se podrán aplicar atenuantes como la irreprochable conducta anterior o la colaboración con la investigación, asimismo, la iniciativa legal impide el arresto domiciliario para estas personas, estableciendo la prisión preventiva como medida cautelar obligatoria.





"Este proyecto busca terminar con los privilegios indebidos, combatir la impunidad y restaurar la confianza en nuestras instituciones. Cuando se defrauda a la ciudadanía desde un cargo público, no puede haber contemplaciones", sentenció el senador Karim Bianchi.

​