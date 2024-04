SERCOTEC ABRE POSTULACIONES DEL PROGRAMA CRECE PARA MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS

​Artesanos Gráficos, es una empresa pequeña, familiar y de magallánicos, que lleva un par de años ofreciendo servicio de impresión, desde letreros con base acrílica, hasta afiches y adhesivos para exterior, pasando por letras volumétricas con luces led de bajo consumo, hasta pendones especiales y letreros de caja de luz.

Se autodefinen como tremendo equipo, de gran profesionalismo y eficacia, y a pesar que son pocos empleados (no más de 10 personas), de a poco van creciendo, para ser cada vez mejores. Es así como el año pasado, lograron ser beneficiados por el programa de Sercotec, CRECE.

Roberto Reyes, su propietario, nos contó su experiencia. “Nosotros postulamos para la compra de una máquina láser, que nos hacía mucha falta y que se concretó siguiendo todos los pasos, presentando el proyecto, así que todo súper bien. Estos recursos son geniales, para uno que no tiene una espalda financiera. Para nosotros esta ayuda es importantísima, ya que nos ayudó a automatizar, y hacer el paso de artesanal, y pasar a una parte más productiva, es súper bueno”.

Debido al ejemplo de este emprendimiento, las autoridades lanzaron el Programa CRECE 2024 en esta Pyme Magallánica. Allí entregaron fechas y requisitos para motivar a más emprendedores magallánicos, además de informar acerca de importantes características que abren más posibilidades a las pequeñas y medianas empresas de toda la región, trabajando la equidad territorial.

La directora de Sercotec, Natacha Alarcón, explicó: “Esta convocatoria está abierta desde el 19 de abril hasta el 3 de mayo, y es una postulación online, a través de la página de Sercotec. Pueden postular las micro y pequeñas empresas que tengan ventas anuales como mínimo de 200 UF, y máximo de 25,000 UF, y obviamente que no tengan deudas tributarias, ni laborales. Pueden postular a un subsidio de $5 millones de pesos que permite comprar activos fijos, habilitación de infraestructura, capital de trabajo, y/o materias primas”. En nuestra región contamos con un presupuesto total de $290.000.0000 en subsidio.

El Delegado Presidencial(s), Andro Mimica, sostuvo: “El año 2024 lo hemos delimitado como Gobierno, y así lo ha dicho el Presidente Gabriel Boric, como el despegue definitivo de la economía. Sabemos que durante los últimos dos años fueron años muy difíciles, y que nosotros como gobierno hemos logrado normalizar la economía, estabilizarla, bajar la inflación, y también lograr el crecimiento”.

El Delegados(s), agregó “pero este crecimiento tiene que ser para todos, y es por eso que hemos estado durante las últimas semanas, primero con Fosis, en una feria de pequeños emprendedores, posteriormente con el DFL 15, de Corfo, entregando recursos, y esta vez, anunciando el programa CECRE de Sercotec. Con esto estamos buscando que crezcamos entre todos, que todos vayamos viendo los beneficios, y no solamente quede para unos pocos. Cuando activamos la economía, reactivamos también la mejor calidad de vida, y eso es lo que nosotros hoy día buscamos a través de este gobierno, avanzando hacia un estado de bienestar”.

Bienestar que también se ve reflejado en la implementación de las 40 horas laborales, y que Artesanos Gráficos, apostó por integrar en su sistema de trabajo. La seremi de Economía, Marlene España, se refirió a esta adhesión por parte de la empresa: “Estamos contentos de que este año lanzamos nuevamente este programa, y también comentarles que ellos hoy día son poseedores del sello de las 40 horas, y eso es muy importante destacarlo de una empresa regional. Ellos cierran a las 5 de la tarde, y ya acostumbraron a su clientela a un horario específico. La gente está más contenta trabajando, y nosotros esperamos que esta adherencia a las 40 horas vaya ojalá en el futuro, incorporando muchas más empresas. Yo los felicito realmente, lo he comentado incluso con la gente que ustedes ven acá atrás, ellos están muy contentos, les permite una vida familiar más importante”.

Para postular al programa CRECE, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Registrarse como usuario o usuaria en www.sercotec.cl.

2. Descargar y leer detenidamente las bases y anexos de la convocatoria.

3. Responder el test de caracterización y grabar un video de presentación (pitch).

4. Completar y enviar el formulario de proyecto de negocio y un esquema general del presupuesto para la ejecución. Además, adjuntar su carpeta tributaria electrónica para solicitar créditos.









