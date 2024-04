ABRIENDO CAMINOS: PROGRAMA DE FORMACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA NIÑAS DE PUNTA ARENAS

​Con el propósito de fomentar la inclusión del talento femenino en las industrias productivas del país, Finning en alianza con Inspiring Girls, realizó el 11 y 12 de abril talleres formativos en áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) a niñas de 7° básico en Punta Arenas. En esta oportunidad También se sumaron a esta actividad las empresas Edelmag y Asmar.



Con esta iniciativa, ambas organizaciones dieron inicio a un nuevo ciclo de talleres bajo el lema "STEMosInspiradas", encuentros que buscan ampliar el horizonte vocacional de las niñas desde una edad temprana, de manera que consideren carreras relacionadas con oficios y profesiones industriales y de tecnología como una opción viable en su futuro laboral.



La actividad, que se realizó en el Colegio María Auxiliadora, incluyó un taller práctico del concepto STEM y la experiencia de automatizar sistemas de domótica para lámparas, junto con espacios de conversación con mujeres referentes locales provenientes de las industrias de la zona.



Al encuentro asistió la seremi de la Mujer y la Equidad de Género de la región de Magallanes y Antártica Chilena, Alejandra Ruiz Ovando. “Sabemos que hoy día solo el 30% de las mujeres está estudiando estas carreras. Felicitamos esta iniciativa, como Ministerio de la Mujer y Equidad de Género hemos dicho que Chile es para todos y no queremos que ninguna niña y/o mujer se quede atrás. Con esta oportunidad estamos posibilitando que se puedan interesar y motivar la curiosidad en las carreras técnicas para nuestro país”.



Sofía Valenzuela, alumna que participó en la actividad, valoró esta experiencia: “De verdad que la voy a aprovechar, porque nos enseñaron que podemos estudiar lo que queramos, sin importar nuestro género, sin importar que vivamos acá. No es necesario irnos a Santiago, no es necesario irnos a otro país, podemos seguir aquí y surgir aquí”.



Además, docentes y apoderados participaron de talleres para construir un ecosistema integral, libres de sesgos, que incentive desde el hogar la exploración de carreras y oficios históricamente masculinizados.

Jean Paul Claisse, director de Energía y Motores en Finning, destaca que “buscamos motivar a las niñas a ampliar sus horizontes vocacionales, para descubran sus intereses y habilidades en áreas STEM, y así acceder en el futuro a mayores oportunidades laborales, aportando con su talento al desarrollo científico y tecnológico de nuestro país. Como empresa, estamos convencidos de que el talento diverso es fundamental para un mejor desempeño”.

En la ocasión, Macarena Salosny, presidenta de la Fundación Inspiring Girls, sostuvo que STEMosInspiradas promueve la disminución de la brecha de género existente en torno a carreras STEM.

“Buscamos que las niñas potencien de manera práctica sus habilidades y vean que son capaces de lograr lo que ellas se propongan. De esta forma, no solo despertamos su curiosidad por las STEM, sino que también potenciamos su autoestima. Para esto, es crucial la participación de mujeres inspiradoras de rubros masculinizados, representantes de diversas organizaciones de las zonas que visitaremos, para que las niñas tengan referentes y modelos de rol a seguir, de modo que al conocerlas se inspiren y puedan decir, si ella pudo, yo también puedo”.

La alianza entre Finning e Inspiring Girls desarrollará talleres durante el año en diversas regiones del país, para seguir fomentando el pensamiento STEM y entregando herramientas a las nuevas generaciones.

Finning

Con nueve décadas de experiencia, Finning se ha consolidado como el socio de confianza de sus clientes, destacando por sus altos niveles de productividad y eficiencia, disminución de la huella de carbono y un trabajo responsable con las comunidades. En Chile, la Compañía cumplió 30 años operando especialmente en las industrias de minería, energía y construcción.



Inspiring Girls

Red internacional presente en 28 países, y desde hace 5 años en Chile, con foco en derribar estereotipos de género para inspirar la curiosidad de las niñas en diversas carreras y profesiones; vinculando a niñas con mujeres referentes de diversas industrias para que conozcan sus historias profesionales y se motiven a seguir sus sueños sin que ser mujer sea una limitante.







