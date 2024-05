AUMENTA PRESIÓN Y CUESTIONAMIENTOS A SUBSECRETARIA ALBAGLI POR MANEJO SANITARIO

A las críticas incluso desde el oficialismo y la solicitud de renuncia por parte de la bancada de Diputados UDI ahora se sumaron las voces del ex Subsecretario de Redes Asistenciales, Dr. Luis Castillo y la ex Ministra de Desarrollo Social, Dra. Karla Rubilar quienes, el año 2023, ya habían anticipado el actual escenario proponiendo una serie de medidas y acciones.

Fuertes críticas y cuestionamientos a su liderazgo ha recibido la actual subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, tras los fallecimientos informados por influenza tipo A en la región de Ñuble. A la fecha no se descartan otros fallecimientos en otras zonas del país lo que ha llevado a intensificar las críticas a su gestión dando paso incluso a solicitudes de renuncia por parte de la autoridad.

Lo anterior porque a las críticas desde algunos sectores del oficialismo se sumó la reciente solicitud de la bancada de diputados UDI pidiendo la renuncia de Albagli, informando además que solicitarán a la Contraloría General de la República una auditoría a la campaña de vacunación contra la influenza, la cual a la fecha ha mostrado muy bajos resultados, con ausencia total de una comunicación de riesgo efectiva orientada a la población.

Nuevas críticas a la gestión de Albagli

A lo anterior ahora se sumaron el ex subsecretario de Redes Asistenciales y ex coordinador nacional de camas críticas durante la pandemia, Dr. Luis Castillo, y la ex ministra de Desarrollo Social y actual precandidata a alcaldesa de Puente Alto, Dra. Karla Rubilar. Ambas ex autoridades, bajo el gobierno de Sebastián Piñera y hoy académicos de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma, cuestionaron el manejo y la gestión sanitaria del Ministerio de Salud focalizando sus cuestionamientos en la figura de Albagli.

“Con preocupación hemos visto cómo la autoridad sanitaria ha sido incapaz de gestionar la coyuntura en materia de vacunación y control de enfermedades respiratorias. Por lo mismo, y desde nuestra experiencia en la gestión sanitaria, bien vale aportar a la toma decisiones de la autoridad velando siempre y en todo momento por la salud y el bienestar de las personas. Lo primero que debemos entender es que la gestión eficaz del proceso de vacunación contra virus como el sincicial respiratorio y la influenza es crucial para la salud pública. Ambos virus pueden causar enfermedades graves, especialmente en poblaciones vulnerables como niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas. Un proceso de vacunación bien estructurado no sólo protege a los individuos vacunados, sino que también contribuye a la inmunidad colectiva, reduciendo la propagación del virus y protegiendo a aquellos que no pueden ser vacunados por razones médicas”, explicó el Dr. Luis Castillo, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma.

Por su parte la Directora del Instituto de Políticas en Salud de la Universidad Autónoma, Dra. Karla Rubilar, fue enfática en la importancia de la comunicación de riesgo la cual - a su juicio - juega “un papel fundamental en este contexto, ya que es esencial informar a la población sobre los beneficios de la vacunación, desmitificar y abordar las preocupaciones con transparencia y respaldo científico. Una buena comunicación genera confianza y aumenta la aceptación de las vacunas. Todo esto pasa por una buena capacidad de gestión de la inmunización, la cual debe apuntar a garantizar el acceso equitativo a las vacunas, mantener registros precisos y realizar seguimientos para evaluar la efectividad de las campañas de vacunación. Esto implica una coordinación efectiva entre autoridades sanitarias, profesionales de la salud y la comunidad.

Sólo a través de una estrategia integral, que combine una administración eficiente de las vacunas y una comunicación clara y efectiva, se pueden minimizar los impactos de contagio de enfermedades respiratorias, velar por la salud y el bienestar de todas las personas.

No hay más tiempo que perder. Si lo necesitan, aquí estamos para aportar toda nuestra experiencia en gestión y salud pública. Nos ponemos a disposición”.

Cabe recordar que en junio del año 2023, tanto Rubilar como Castillo lideraron una propuesta con acciones para afrontar la grave crisis por virus respiratorios de la época. Entre las propuestas de aquella ocasión solicitaban la implementación, en el Ministerio de Salud, de un Coordinador Nacional de Gestión de Camas Críticas Pediátricas y Camas Críticas de Adultos; reactivar la red integrada de salud; aumentar la dotación de camas críticas disponibles; gestionar mejor el brote epidémico de Virus Sincicial Respiratorio; mejorar y fortalecer la comunicación de riesgo; conocer con exactitud y en detalle el número de pacientes infectados, el número de consultas de urgencia, el número de hospitalizaciones y el número de requerimientos de camas de unidad de pacientes críticos; conocer con exactitud la disponibilidad de camas UCI públicas y privadas disponibles; aumentar la capacidad de resolución de la atención primaria; gestionar adecuadamente los pacientes que requieran de ventilación; Reforzar las medidas de autocuidado en la ciudadanía, entre otras medidas. El documento, además de Castillo y Rubilar, también contó con la colaboración y aportes de los ex ministros Dr. Jaime Mañalich y Dr. Enrique Paris, además del ex subsecretario Alberto Dougnac.

​