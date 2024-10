AVANZAN COORDINACIONES FRENTE A PRONTA REACTIVACIÓN DE CRUCE MARÍTIMO INTERNACIONAL ENTRE PUERTO NAVARINO Y USHUAIA

​Una de estas agencias, Hotel Los Cauquenes, cuyo representante sostuvo una reunión con la delegada Constanza Calisto, autoridades municipales y gremiales, espera efectuar estas navegaciones en 15 días posterior a estas pruebas, si los resultados son favorables. Las tarifas oscilarán entre los 200 y 320 dólares para visitantes, y 150 y 280 para residentes de la Provincia Antártica Chilena y la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en Argentina. "La conectividad y el poder reactivar económicamente a nuestros vecinos y vecinas que tanto lo requieren, será posible trazando estas rutas para la comodidad y el despliegue de todas las personas que lo puedan necesitar", dijo la delegada Calisto.



​Con el fin de avanzar en las coordinaciones frente a la reactivación de la conectividad marítima entre Chile y Argentina a través del canal Beagle, la delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, Constanza Calisto Gallardo, se reunió con autoridades municipales, dirigentes del turismo local y representantes de la primera empresa que realizó la navegación entre Ushuaia y Puerto Williams durante la presente temporada.



​En la ocasión, llevada a cabo en dependencias de la Delegación, se abordaron planificaciones en el corto y mediano plazo para efectuar estos cruces de manera óptima, especialmente en el tramo entre la ciudad argentina y Puerto Navarino, localidad ubicada a 54 kilómetros al oeste de Puerto Williams, cuya rampa se encuentra operativa tras ser inaugurada el 1 de octubre pasado, lo que causó la habilitación de estos viajes tras más de cuatro años.



​La delegada Calisto detalló que este jueves está previsto que tres empresas argentinas realicen cruces de prueba entre ambas zonas, con el objetivo de analizar las condiciones de atraque de la nueva obra. "Va a ser una prueba de fuego donde vamos a ver la capacidad de la rampa, las comodidades y finalmente la administración que va a ejercer la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos con la contratación de una persona que va a estar residiendo en Puerto Navarino. Esperamos que ésta sea una jornada exitosa, que se pueda canalizar y no obstruya los planes que se tienen en lo posterior, para que nuevas embarcaciones se puedan sumar a esta iniciativa de cruce", sostuvo la máxima autoridad provincial.



​Con respecto a los beneficios que conllevará la reactivación de esta conectividad, la representante del Gobierno de Chile en la austral provincia mencionó que no sólo ayudará a la economía y el turismo, sino que también fortalecerá la integración de las comunidades que viven allende el Beagle, permitirá el reencuentro entre familiares de ambos territorios, será una alternativa para mejorar la salud mental –especialmente para quienes viven en Isla Navarino-, entre otros aspectos. "La conectividad y el poder reactivar económicamente a nuestros vecinos y vecinas que tanto lo requieren, será posible trazando estas rutas para la comodidad y el despliegue de todas las personas que lo puedan necesitar", manifestó.



​En tanto, el presidente de la Asociación Gremial de Turismo Subantártico, Sostenible y Sustentable, José Soto Passek, catalogó positivamente la pronta reanudación de conectividad marítima entre Puerto Navarino y Ushuaia. El dirigente explicó que era una necesidad largamente esperada por su rubro, luego que los cruces finalizaran tras el inicio de la pandemia de coronavirus, en marzo de 2020, y posteriormente por la construcción de la nueva rampa junto a sus consecuentes trámites administrativos. "Los dos primeros años de pandemia obviamente no se pudo hacer nada, pero el tercer y cuarto año se realizaron muchos esfuerzos para lograr esta conexión nuevamente, la cual fue muy difícil, y lograr este eslabón que faltaba hoy día es concluir un trabajo casi de dos años de intentar volver a lograr la unión entre Ushuaia y Puerto Williams", dijo.



​"Sin duda que esto es importante no sólo para Ushuaia y Puerto Williams, sino que para todo el sector turístico, porque este eslabón que faltaba unir permite que clientes que llegan desde Santiago, Europa o de cualquier parte vía Santiago, puedan recorrer Chile, cruzar a Ushuaia y salir por el lado argentino cruzando y conociendo las bellezas que ofrece el país trasandino. Y lo propio, los turistas que llegan a Buenos Aires, que vienen y recorren Argentina, llegan a Ushuaia y posteriormente cruzan a Williams, y después pueden disfrutar de las bellezas que tenemos nosotros. Es una relación de hermandad que se manifiesta aquí en términos muy efectivos, reales, con este cruce, y que había costado mucho recuperarlo", agregó.



​El lunes pasado, la embarcación "Akawaia", perteneciente al Hotel Los Cauquenes de Ushuaia, realizó el primer cruce entre la ciudad argentina y Puerto Williams. Esta misma agencia será una de las empresas que realizará las navegaciones de prueba para analizar la nueva rampa de Puerto Navarino. Su gerente de operaciones, Santiago Mendizabal, quien estuvo presente en la reunión con la delegada Calisto, mencionó que si las condiciones son favorables en la obra, "ya a partir de 15 días podríamos hacer el cruce a Navarino".



​El empresario reveló que han recibido diversas consultas de personas interesadas por realizar estos cruces. La agencia que representa ofrecerá dos alternativas de viaje: Ushuaia – Puerto Navarino – Ushuaia incluyendo el tramo terrestre entre la localidad chilena y Puerto Williams, y navegación totalmente marítima de Ushuaia – Puerto Williams – Ushuaia. En ambos casos las tarifas serán las mismas. Para visitantes, será de 200 dólares por cada tramo y 320 ida y vuelta. De igual manera, habrá tarifas exclusivas para residentes de la Provincia Antártica Chilena y para habitantes de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en Argentina: 150 dólares por tramo y 280 ida y vuelta.



​"Es muy emocionante poder volver a tener este cruce y tantas cosas que nos unen con Chile. De alguna manera uno se puede sentir más cerca, y también apostando a trabajar entre todos en la agilización, en la rapidez que podamos tener para que se den estos cruces, y para que sea más accesible para todos", cerró Mendizabal.





