CADEM: JOHANNES KAISER SUPERA POR PRIMERA VEZ A KAST EN PREFERENCIA PRESIDENCIAL Y QUEDA SEGUNDO TRAS MATTHEI

Por su parte, en la segunda semana de enero, 31% (+3pts) aprueba y 61% (-1pto) desaprueba la gestión del Presidente Boric.

En cuanto a la reforma de pensiones, 71% (-7pts) cree que es muy importante que ésta se apruebe antes de que termine este gobierno y 35% cree que es muy probable que eso ocurra, 19pts más que en el mes de julio.

Además, aunque 54% prefiere que el 6% extra vaya en su totalidad a la cuenta del trabajador, 62% estaría de acuerdo con que 0,5% del 6% vaya a un fondo que compense diferencia entre hombres y mujeres y 55% estaría a favor de que un 1,5% vaya a un préstamo que le devolvería el Estado para mejorar las pensiones hoy. En cuanto a licitación de stock, 68% estaría de acuerdo con que lo cambien a una AFP que cobre una comisión menor si mantiene libertad de elegir y sólo 7% con que lo cambien sin su consentimiento previo.

Elección presidencial

Evelyn Matthei se mantiene en el primer lugar de las preferencias presidenciales espontáneas con 23% (-3pts), seguida por Johannes Kaiser (10%, +5pts) y José Antonio Kast (9%, +1pto).

Luego se ubican Michelle Bachelet con 5% (-2pts), Tomás Vodanovic con 3%, Carolina Tohá con 2%, Camila Vallejo con 2%, Franco Parisi con 2%. Un 38% (-3pts) no sabe o no responde.

En hipotéticos escenarios de segunda vuelta, Matthei se impondría en todos, superando a Bachelet por 4pts (47% vs 43%), a Claudio Orrego por 18pts (53% vs 35%), a Kast por 24pts (52% vs 28%), a Eduardo Frei por 26pts (55% vs 29%), a Kaiser por 37pts (58% vs 21%), a Tohá por 38pts (61% vs 23%).

Imagen de figuras políticas

Tomás Vodanovic es nuevamente el personaje político mejor evaluado con 73% (-1pto) de imagen positiva, seguido por Orrego (67%), Matthei (65%, -1pto) y el nuevo alcalde de Puente Alto, Matías Toledo (60%).

Más atrás se ubican Michelle Bachelet (59%, +2pts), Mario Desbordes (58%, -4pts), Rodolfo Carter (58%, +3pts), Eduardo Frei (56%, +2pts), Sebastián Sichel (55%, -5pts), Macarena Ripamonti (54%), Jaime Bellolio (48%), José Antonio Kast (46%, +5pts), Isabel Allende (43%), Pamela Jiles (43%), Johannes Kaiser (42%, +2pts), José Miguel Insulza (41%), Marco Enríquez-Ominami (40%, +4pts).

Bajo el 40% de imagen positiva se encuentran Ximena Rincón (39%, +3pts), Gonzalo Winter (38%, +1pto), José García Ruminot (37%), Karol Cariola (37%, +2pts), Rodrigo Galilea (37%, -2pts), Paulina Vodanovic (35%, -6pts), Franco Parisi (35%, +5pts), Arturo Squella (35%, +5pts), Luciano Cruz Coke (34%, +2pts), Juan Antonio Coloma (34%, +1pto), Alberto Undurraga (33%, +3pts), Gloria Hutt (33%, +4pts), Constanza Martínez (32%, +7pts) y Vlado Mirosevic (28%, -6pts).

En los últimos lugares están Guillermo Ramírez (27%), Daniel Jadue (20%, -7pts) y Lautaro Carmona (16%, -6pts).

Reforma de Pensiones

71% (-7pts) cree que es muy importante que la reforma de pensiones se apruebe antes de que termine este gobierno, 11% (+1pto) piensa que es algo importante y 14% (+4pts) que es poco importante.

35% cree que es muy probable que se apruebe, 19pts más que en el mes de julio, 34% (-23pts) que es poco o nada probable y 30% (+3pts) que es algo probable.

Si finalmente no sucediera, 53% piensa que todos los sectores serían responsables, 18% responsabilizaría a los partidos de oposición, 10% al gobierno, 10% a las AFPs y 4% a los partidos oficialistas.

54% cree que los fondos del 6% extra de cotización deben ir en su totalidad a la cuenta individual del trabajador, 31% opina que una parte debe ir a la cuenta individual y otra parte a un fondo común solidario y 12% (-2pts) piensa que deben ir en su totalidad a un fondo común solidario.

62% estaría de acuerdo con que un 0,5% del 6% extra que pagará el empleador vaya a un fondo de reparto que compense la diferencia de jubilación entre hombres y mujeres, mientras 36% estaría en desacuerdo.

Un 55% estaría a favor de que un 1,5% del 6% extra que pagará el empleador vaya a un préstamo que le devolvería el Estado al momento de jubilarse para mejorar las pensiones actuales de las personas que han cotizado más de 15 años. En tanto, 41% estaría en contra.

Si esta última medida llegara a aprobarse, 58% confía poco o nada en que el Estado la devolverá al momento de su jubilación. 23% confía algo y 17% mucho o bastante.

68% estaría de acuerdo con que lo cambien a una AFP que cobre una comisión menor, conservando la libertad de elegir otra AFP en cualquier momento.

76% prefiere que las personas puedan elegir si quieren que una institución estatal o una AFP administre los fondos que tiene actualmente ahorrados para su jubilación.

49% piensa que, si se estableciera la necesidad de un fondo común solidario para mejorar las pensiones de los jubilados con menos recursos, éste debería financiarse con más aportes estatales que vengan de los impuestos que pagan todos los chilenos, mientras 31% cree que un porcentaje del 6% extra que pagará el empleador debe ir a ese fondo común y 13% con las cotizaciones actuales de personas más jóvenes o de mayores recursos.

Fuente: cadem.cl

