CÁMARAS DE SEGURIDAD MUNICIPAL CAPTAN ATROPELLO EN EL CENTRO

Un nuevo hecho de riesgo se registró en la intersección de Lautaro Navarro con Pedro Montt durante la madrugada de este domingo. Poco antes de las 5:00 a.m., un vehículo atropelló a un joven que cruzaba la calle junto a otras tres personas. El hombre resultó con lesiones leves.

El móvil involucrado se dio a la fuga de inmediato, sin prestar ayuda a la víctima. Al lugar acudió personal del SAMU, y el procedimiento fue adoptado por Carabineros.

Según el alcalde de la comuna, esta nueva situación refuerza la necesidad de contar con presencia policial permanente entre la 1:00 y las 6:00 de la mañana en el centro de la ciudad.

"Vuelvo a insistir con lo que solicitamos la semana pasada. El fin de semana pasado tuvimos a alguien con un machete. Hemos tenido problemas todos estos fines de semana producto de carreras clandestinas, autos roncadores, trompos y estas piruetas que ponen en peligro no solamente a los conductores de estos vehículos, sino también a las personas que están transitando y a los peatones que circulan por estos lugares", recalcó Radonich.

El jefe comunal también subrayó que los municipios no tienen las facultades para actuar frente a estas situaciones. Además, agregó que es urgente recibir una respuesta a los oficios enviados durante la semana pasada. "Hasta el día de hoy todavía no tenemos respuesta. No nos acostumbremos a que todos los fines de semana tengamos un hecho de violencia, porque finalmente esto se está advirtiendo. No es un tema con Carabineros, que tienen mucho trabajo, sino con la autoridad política, porque hay un ministerio nuevo de Seguridad Pública que debe velar por la seguridad de todos. Espero tener una respuesta concreta por parte de la autoridad civil durante estos días, para que no nos acostumbremos a que el centro sea siempre un escenario de hechos que generan temor entre los vecinos de nuestra ciudad".

