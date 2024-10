CANDIDATA A ALCALDESA VERÓNICA AGUILAR PROPONE REINCORPORACIÓN DEL ÁREA DE ATENCIÓN AL MENOR EN LA CORMUPA

​Hoy vemos con mucha preocupación las noticias de los diarios locales que dan cuenta nuevamente de una violenta riña entre dos estudiantes.



“Esto se está haciendo cada vez más frecuente y no debe normalizarse”, dijo la candidata a alcaldesa Verónica Aguilar, quien agregó que “el municipio debe asumir su responsabilidad en estos problemas que afectan a niños, niñas y jóvenes y sus familias de Punta Arenas. El hecho de no administrar la educación no debe ser una excusa para hacerse a un lado y adoptar la posición de espectadores”.



Hace un año, en octubre del 2023 mientras presidía la comisión social, Verónica Aguilar solicitó que luego del traspaso se mantuviera el área de atención al menor, “que llevaba un trabajo intersectorial y con duplas sicosociales interviniendo directamente en los establecimientos educacionales, logrando detectar situaciones de bullyng, de vulnerabilidad, de salud mental, de deserción escolar, entre otros. Sin embargo, la solicitud no tuvo eco en la alcaldía”.



“Es imperativo ser parte de la solución y de la prevención -dijo la candidata a alcaldesa de Punta Arenas- y por ello dentro de mi programa comunal está reinstalar el área de atención para niños, niñas y jóvenes, que nos permita ejecutar diversos programas de prevención para ellos con un contacto y trabajo mancomunado con los voluntariados comunales y las comunidades educativas”.