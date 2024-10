CLUB DEPORTIVO DE GOALBALL FORTALEZA AUSTRAL DENUNCIA DISCRIMINACIÓN DE PARTE DE PERSONAL DE LATAM

Hoy nuestro club deportivo de Goalball Fortaleza Austral que se encuentra viajando a la final nacional de la liga, fue profundamente discriminado por parte del personal del vuelo LATAM 225 viaje en tramo de Santiago a Temuco.

Debido a los altos costos que se les hace a cada uno de los deportistas en situación de discapacidad ,asociados a salir de las regiones, lamentablemente la aerolínea no pudo hacer la excepción de no cobrarnos una maleta pequeña que una jugadora llevó por equivocación (30 mil pesos), además evidenciando que no hubo la misma regla para todos, enviándola además a la cinta sin la consideración de que vamos con una delegación de 9 personas, entre ellas 5 personas ciegas totales. Además al subir al avión no hubo disposición para ayudar hasta que el profesor les llamó la atención.

Es una lástima qué aún no avancemos en temas de inclusión y solidaridad.

Cómo solución , hacemos la propuesta a las aerolíneas en el cambio de su política que se considere a todos los deportistas con algún tipo de discapacidad y se les permita viajar con una maleta sin costo, tomando en cuenta que muchos solamente viven con las pensiones y no tienen las mismas oportunidades de trabajo que el resto de personas sin discapacidad, con lo que cuesta salir a representar a la región o al País y que más encima tengamos que pagar más de la cuenta, no nos parece justo.

Atentamente

Club deportivo fortaleza austral