COLEGIO DE PROFESORES: NO ES CORRECTO QUE LA ALCALDESA MATTHEI SE APROVECHE DE UNA GRAVE SITUACIÓN PARA PRETENDER REPONER UN SISTEMA ABSOLUTAMENTE DISCRIMINATORIO

Como correcta calificó el Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, las acciones legales presentadas por la Alcaldesa Evelyn Matthei contra los posibles responsables de la agresión al Director del Liceo Lastarria “es correcto realizar acciones legales y perseguir judicialmente cuando corresponda a quienes realizan acciones violentas de gravedad, amenazas de muerte, rociar con bencina u otras acciones de ese tipo, que por supuesto no pueden quedar impune y deben ser sancionadas”.

Sin embargo, el líder gremial docente criticó que la Alcaldesa tome esta situación para querer reponer un sistema segregativo “lo que no es correcto por parte de la alcaldesa Matthei es aprovecharse de una situación, que todos repudiamos, para pretender reponer un sistema que era absolutamente discriminatorio”.

“Ella cuando habla de terminar con la tómbola, en el fondo, lo que quiere es poder seleccionar a la pinta de ellas a los estudiantes que estudien en los colegios de Providencia y dejarle a las otras comunas los alumnos problemáticos” sostuvo Mario Aguilar.

El líder Docente agregó “eso no es justo, porque cuando usted rechaza, cuando no acepta la matrícula o cuando discrimina por cualquier criterio a un estudiante, él se va a otro lado y lo justo es que el sistema público de educación y también el particular subvencionado, se haga cargo de todo tipo de estudiantes”.

Mario Aguilar señaló “es fácil cuando tienes la posibilidad de seleccionar y discriminar por distintos criterios y dejas solamente alumnos de un determinado perfil, que ese sostenedor, en este caso la alcaldesa, quiera para sus colegios”.

El Presidente Nacional de las y los Profesores aclaró “la educación debe atender a todos los estudiantes, ese alumno que ella no quiere recibir, finalmente va a ir a otro liceo, a otra comuna que sí va a tener que hacerse cargo. La educación pública implica la responsabilidad de asumir todo tipo de estudiantes. El derecho a la educación es para todos y todas las personas, no puede pretender la Alcaldesa tener estudiantes totalmente a la pinta de ella, mientras otras comunas se deben hacer cargo de los estudiantes que ella no quiere recibir”.

