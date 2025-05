UN COMITÉ OPERATIVO TURÍSTICO DE INVIERNO, PARA LA CONTINUIDAD DEL TURISMO SOSTENIBLE EN ÚLTIMA ESPERANZA

Uno de los dolores más recurrentes en las asociaciones gremiales del turismo, es que no obstante los actores del ecosistema turístico conocen la dinámica de éste, no logran transferir dicho conocimiento a una gobernanza corporativa que entregue las garantías para prevenir escenarios que se sabe que vendrán, y que si no son manejados de manera proactiva, afectan al destino y exponen a la comunidad y turistas a incomodidades y riesgos que se pueden evitar.



La Provincia de Última Esperanza vive esta situación. Convivimos con un invierno duro y una marcada estacionalidad de la demanda turística que impacta negativamente en la empleabilidad del sector. Sin embargo, no hay una instancia que trate esta realidad con bajada turística. Algo imprescindible porque esta actividad tiene características específicas, con una dinámica propia y empresas con distinto nivel de madurez.



Existe un Comité de Gestión de Riesgos de Desastres COGRID. Pero no tiene un contexto turístico. Ese no es su propósito. Allí el sector turismo existe como parte de la contingencia. También está la Mesa Provincial de Turismo que trata temas transversales de la actividad turística, pero sin foco en las estaciones que requieren mayor coordinación entre los organismos relacionados con el turismo.



Es necesario que todos los actores claves que tienen impacto en la gestión del destino, se reúnan en una instancia diseñada para resolver los temas que afectan el funcionamiento del turismo en invierno.



Necesitamos urgentemente un Comité Operativo Turístico de Invierno. Un articulador regular, que funcione durante todo el año como herramienta de apoyo a la gestión turística local, y que forme parte de la estrategia de desarrollo del destino para asegurar su continuidad. Que esté conformado por los privados a través de las asociaciones gremiales, y por el lado público servicios como SERNATUR, CONAF, Aduanas, Obras Públicas, Transporte, Vialidad y los municipios, entre otros.



Este Comité Operativo Turístico de Invierno, debe sesionar al menos cada 15 días durante la estación más dura del año, para hacer seguimiento a las complicaciones que se van presentando y diseñar y ejecutar una campaña proactiva y sistemática, con metas de corto y largo plazo, que se anteponga a lo que sabemos que pasará y que impacta de manera negativa en la continuidad y experiencia del turismo en invierno. Por ejemplo, el abastecimiento de agua en las porterías de las áreas silvestres protegidas que imposibilita el uso de servicios higiénicos para los visitantes y trabajadores del turismo; la conservación de las rutas turísticas vehiculares hacia los principales atractivos turísticos operativos en invierno: el despeje de la escarcha acumulada en los principales senderos cortos de acceso a los miradores turísticos de Torres del Paine; asegurar las condiciones óptimas en la pista de aterrizaje en el aeródromo de Puerto Natales y todo lo necesario que garantice la seguridad vial; generar una mejor impresión del viajero en este destino turístico invernal, y minimizar los costos de las empresas en relación con las reparaciones de vehículos; devoluciones por servicios no realizados por mala condiciones en las rutas y demandas por inconformidad del servicio a las que deben responder sin ser responsables de los factores externos a la gestión empresarial.



Los recursos para ejecutar el plan de acción de este comité también son relevantes. Por eso se trata de una instancia que debe formar parte de la gobernanza provincial, dirigida por una autoridad que articule con los organismos que correspondan y con la capacidad de levantar las necesidades y gestionar con las autoridades regionales.



Estamos absolutamente seguros que, al contar con este Comité Operativo Turístico de Invierno, los referentes del turismo estarán encantados de apoyar y de participar con la experiencia en la logística turística de la estación más dura del año.



Ad – portas del invierno que se nos viene en menos de un mes, esperamos que se conforme este comité para dar viabilidad, y con ello, las garantías que requiere el destino para contar con un turismo de invernal y un turismo todo el año con un alto estándar de calidad que proporcione seguridad, incentive el turismo interregional, lo sostenible y que sea un aporte concreto a la empleabilidad de la comunidad local.



Adriana Aguilar Lagos

Gerente

Cámara de Turismo de Última Esperanza.