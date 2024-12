CONCIERTO NAVIDEÑO DE LA BANDA INSIGNIA DE LA TERCERA ZONA NAVAL EMOCIONA A PUNTA ARENAS

​Por segundo año consecutivo, la Banda Insignia de la Tercera Zona Naval ofreció su "Concierto Navideño" en la Catedral de la capital regional, cautivando a cerca de 200 asistentes el pasado 23 de diciembre. En el histórico recinto, el público disfrutó de un repertorio que incluyó clásicos de la estación como "White Christmas", "Rodolfo el reno", "Noche de Paz", y el reconocido hit de Mariah Carey "All I Want for Christmas is You", interpretados con la calidad e impronta característica de esta agrupación instrumental.



​Bajo la dirección del Suboficial IM (Ms.) Manuel Troncoso Zenoff, la Banda Insignia incorporó también en su presentación a un coro de niños de la Escuela 18 de Septiembre y a la Banda Musical del Instituto Don Bosco, con quienes ya han colaborado en diversas instancias durante el año. La participación especial de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Magallanes dio un cierre emotivo al evento, interpretando piezas como "The Christmas Festival" y "Sleigh Ride", que resonaron con fuerza entre las familias presentes.



​El concierto, que se extendió hasta pasadas las 21:00 horas, reafirmó su importancia como un hito cultural de la temporada navideña en Punta Arenas, consolidándose como un panorama imperdible para la comunidad magallánica en estas significativas fechas.