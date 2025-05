CONSEJO DE POLÍTICA ANTÁRTICA FIJA PLANIFICACIÓN PARA PRÓXIMOS AÑOS

En La Moneda se desarrolló ayer miércoles una nueva reunión del Consejo de Política Antártica (CPA), en la que se establecieron directrices para los trabajos que deben realizar los ministerios a cargo de la implementación de la Política Antártica Nacional (PAN).

El Presidente Gabriel Boric, quien encabezó el encuentro, destacó en la 58° reunión que el trabajo de nuestro país «es muy relevante y no sólo simbólico. Lo hemos demostrado con operaciones concretas. La operación Estrella Polar III fue un ejercicio de soberanía al mundo y también de demostración de las capacidades operativas en ese caso en particular de la Fuerza Aérea de Chile. Pero lo hemos hecho también con la Armada y como no vamos a destacar el tremendo orgullo nacional que significa el Buque (Rompehielos Almirante) Viel, que es el primer rompehielos construido íntegramente en nuestro país».

Próximas tareas ministeriales

En la reunión se adoptaron mandatos para instruir los trabajos que deben realizar los ministerios a cargo de la implementación de la Política Antártica Nacional. Esta es la elaboración del Plan Estratégico Antártico 2026 – 2030; el diseño y operación futura Base Científica Conjunta Teniente Luis Carvajal; la Remodelación Base Científica Conjunta Glaciar Unión; y el Financiamiento campañas científicas del buque rompehielos «Almirante Viel» de la Armada.

Por último, el Jefe de Estado resaltó la importancia de esta instancia: «Esto no es un mero consejo consultivo cuando hablamos de la Antártica no es solo épica poética, que también tiene que estar, sino también capacidades operativas concretas de Chile para el mundo. En ese sentido, el Plan Estratégico 2026-2030 tiene que prever que el potencial de Chile se manifieste en el tratado Antártico, que consolidemos nuestra presencia activa en el territorio, que fortalezcamos la posición de nuestro país y en particular de la Región de Magallanes«.

Funciones del Comité

El CPA es un órgano colegiado de naturaleza interministerial, presidido por el ministro de Relaciones Exteriores, y tiene por función proponer al Presidente de la República las bases políticas, jurídicas, científicas, económicas, medioambientales, logísticas, deportivas, culturales y de difusión de la acción nacional en la Antártica, además de proponer los grandes lineamientos de la PAN.

Este consejo está integrado permanentemente por los ministros de Relaciones Exteriores; Defensa Nacional; Hacienda; Economía, Fomento y Turismo; Medio Ambiente; Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación; además del Jefe del Estado Mayor Conjunto. Asimismo, lo conforman como asesores los comandantes en jefe del Ejército, la Armada, y la Fuerza Aérea.

En esta oportunidad, también se sumó la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, para dar realce a la promoción de la perspectiva de género en asuntos antárticos (contemplado en el Objetivo N° 2 de la PAN); al ministro de Educación, para trabajar en la promoción en la inclusión de los planes nacionales de estudio los asuntos antárticos (contemplado en el Objetivo N° 8 de la PAN); a la ministra de Obras Públicas, para que informe sobre las actividades de infraestructura que se pretenden realizar en la Antártica.

La última sesión ordinaria N°57 del CPA se realizó el 25 de agosto de 2022, y el 19 de diciembre de 2022 se llevó a cabo una sesión extraordinaria, de forma telemática, con la sola finalidad de aprobar la Política Antártica Nacional.

Por Mario Estay Elgueta

Fuente: infogate.cl/

​