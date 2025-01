EN MAGALLANES: MÁS DE 18 MIL PENSIONADOS SERÁN BENEFICIADOS CON LA REFORMA PREVISIONAL QUE SE CONVERTIRÁ EN LEY

​Tras más de dos años de discusión, este miércoles el Congreso Nacional finalmente despachó para ser ley la reforma previsional presentada por el gobierno del Presidente Gabriel Boric, tras una maratónica jornada en que la Cámara de Diputadas y Diputados, aprobó la iniciativa por 110 votos a favor, 38 en contra y ninguna abstención.



Para dar a conocer esta histórica noticia, las autoridades regionales se reunieron con un grupo de pensionadas y pensionados que se encuentran dentro de los más de 18 mil que en Magallanes se verán beneficiados con las diferentes medidas que trae la reforma.



El Delegado Presidencial Regional (s) de Magallanes, Andro Mimica Guerrero, expresó que “sin duda, esta es una gran noticia. Podemos decir, al fin, que Chile tendrá mejores pensiones. El Gobierno de Presidente Boric ha dado un paso fundamental hacia un futuro más justo y solidario para 2 millones 800 mil personas a nivel país y para más de 18 mil pensionados y pensionadas en nuestra región. Las pensiones de nuestros adultos y adultas mayores mejorarán hoy y no en 20 años más, y este avance asegurará, además, que las próximas generaciones también puedan disfrutar de una jubilación digna”.



“Después de una década de discusión sin avances, es el gobierno del Presidente Boric el que ha logrado sacar adelante la reforma más importante al sistema desde su creación. Chile tendrá por primera vez un sistema verdaderamente mixto, que combina tres pilares contributivos: la capitalización individual, el aporte del Estado y la creación de un Seguro Social. Gracias a la reforma, se incorpora de manera inédita al empleador en las cotizaciones, se crea el Seguro Social, que reconoce el esfuerzo de los que han cotizado y que termina con la discriminación de las mujeres”, agregó Mimica.



Por su parte, la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Doris Sandoval Miranda, señaló que: “Hemos dado un paso histórico, cuya única inspiración ha sido el bienestar y la dignidad de las y los pensionados del país y de la región. Avanzamos en la recuperación de valores y principios básicos: la pensión es un derecho social y el seguro social que crearemos permitirá dar un paso desde lo individual y la lógica perversa de “cada quien se rasque con sus propias uñas”, hacia una mirada solidaria y humana; donde todos y todas nos cuidamos en esa etapa de la vida”.



“Recordemos que, actualmente, tenemos a más de 13 mil pensionados y pensionadas que, sumando su cuenta de capitalización individual de la AFP más la Pensión Garantizada Universal, reciben por debajo de lo que es un ingreso mínimo. Con nuestra reforma, ellos y ellas verán aumentada su PGU a 250 mil pesos y, también, el nuevo sistema compensará a cerca de 9 mil mujeres en nuestra zona por su mayor expectativa de vida, además del beneficio adicional por año cotizado que recibirán los actuales pensionados/as”, añadió Sandoval.



A su vez, la vocera del Centro Regional del Adulto Mayor presente en la actividad, Sandra Oyarzo González, valoró la invitación recibida para el anuncio de la reforma, señalado que: “Expreso hoy mi alegría, porque podemos decir que al fin Chile tiene mejores pensiones para nosotros los adultos mayores y para las generaciones que vienen. Sé que esto fue muy difícil. Pensábamos que esto no iba a salir. Si bien es cierto, quizá no está todo lo que deseábamos como adultos mayores, lo importante es que ya está la ley, los beneficios ya vienen y estarán ahora, no tendremos que esperar 30 años más para recibir el beneficio”.



“Las pensiones que tenemos actualmente son la nada. Las jubilaciones deberían ser un júbilo, como lo dice la palabra y, desgraciadamente, en este momento no es un júbilo, sólo son dolores de cabeza. Entonces, estoy muy contenta, porque, además, esto tiene cara de mujer, las mujeres salimos muy favorecidas con esto, ya era hora. Y esto fue gracias al Presidente Boric y a las autoridades tanto nacionales como regionales que estuvieron trabajando. Contentos y celebrando esta hermosa noticia”, agregó la representante de los pensionados/as.



Contenido de la reforma



La reforma previsional despachada propone la creación de un Seguro Social que entregará dos prestaciones, el Beneficio por Año Cotizado y la Compensación a Mujeres por las mayores expectativas de vida.



También considera una nueva cotización de cargo del empleador de 7% de la renta imponible. Esta se sumará al 1,5% que ya aportan los empresarios al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), con lo que los empleadores totalizarán una cotización de 8,5% en beneficio del trabajador.



Ese total se distribuirá en 4,5% para capitalización individual, con el objetivo de fortalecer las pensiones futuras. El 4% restante será administrado por el Seguro Social y tendrá la siguiente composición: con 2,5% se cubrirá las contingencias del SIS —invalidez y sobrevivencia— y la Compensación a Mujeres por mayores expectativas de vida. Con la diferencia de 1,5% se financiará el Beneficio por Año Cotizado, instrumento que mejorará las pensiones actuales y que será transitorio.



En cuanto a las características de los beneficios, la Compensación a Mujeres por la mayor sobrevida resultará en que una mujer y un hombre que se jubilan a los 65 años con la misma edad, mismo saldo, y grupo familiar obtengan la misma pensión, con un valor mínimo de 0,25 UF (aproximadamente $10.000 mensuales) para compensar esa diferencia.



Al Beneficio por Año Cotizado accederán las mujeres con al menos 10 años cotizados, umbral que permanecerá durante la primera década de vigencia de la prestación. Luego, ese requisito de acceso aumentará a 15 años cotizados. En el caso de los hombres, se beneficiarán aquellos con un mínimo de 20 años cotizados.



El alza de la nueva cotización de 7%, para alcanzar un 8,5%, se implementará con una gradualidad de 9 años. Esto podría extenderse en dos años en la medida que una evaluación externa sobre la Ley de Cumplimiento Tributario, que se efectuará al tercer año, dé cuenta de un menor efecto recaudatorio al esperado, conforme a las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo.

La reforma, además, considera un aumento de la PGU a $250.000. La implementación será gradual. A los seis meses de publicada la ley, el nuevo monto lo recibirán los beneficiarios de PGU de 82 años o más; a los 18 meses de publicada la ley, lo recibirán los beneficiarios de 75 años o más; a los 30 meses de publicada la ley, el nuevo monto llegará a las personas de 65 años o más. Con igual gradualidad y cortes etarios accederán los beneficiarios de leyes reparatorias (Valech, Rettig y exonerados).



Por otro lado, la iniciativa incluye cambios regulatorios a la industria previsional, que derivarán en más transparencia y competencia, con menores costos para las personas. Por ejemplo, se establece la licitación del stock de afiliados, proceso que se efectuará cada dos años y en los cuales se licitará, aleatoriamente, al 10% de los afiliados actuales. El proceso será adjudicado al oferente con la menor comisión, la que deberá mantener por cinco años. Los afiliados podrán desistir o cambiarse de inversor en cualquier momento.



Las AFP tendrán la posibilidad de subcontratar las funciones de soporte, entre los cuales podrá actuar el Instituto de Previsión Social (IPS). Además, deberán reportar separadamente las funciones de soporte y administración de cuentas.

Asimismo, la reforma considera diversas medidas para incrementar la densidad de cotizaciones. Entre otras, la ampliación del Seguro de Lagunas Previsionales, el reemplazo de los multifondos por los fondos generacionales, modelo que busca maximizar la rentabilidad y acotar riesgos. También, un sistema de cobranza previsional centralizado, que permitirá una recuperación más eficiente de las cotizaciones impagas. Dicho sistema se licitará y podrá participar la Tesorería General de la República.



Este proyecto debe ir ahora a control preventivo al Tribunal Constitucional.