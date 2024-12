CORE ROXANA GALLARDO E IRREGULARIDADES EN GRUPOS DE VIVIENDA "CUANDO TU ARMAS UN GRUPO DE VIVIENDA, NO HAY COBROS ASOCIADOS, NO EXISTEN LOS COBROS ASOCIADOS, JAMAS POR NINGUN MOTIVO"

Esta mañana, durante una entrevista en el programa "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones la Consejera Regional de Magallanes, Roxana Gallardo Concha, entregó importantes detalles sobre la agenda del Consejo Regional y el futuro de los recursos para la región.

Gallardo informó que las sesiones pendientes del Consejo Regional saliente se realizarán los días 2 y 4 de enero de 2025, mientras que el nuevo Consejo Regional asumirá funciones el próximo 6 de enero.

Además, la consejera abordó un tema crucial: la ausencia del FNDR 8% para Magallanes en 2025. "No va a haber 8%, el 2025 no va a estar, no tenemos concurso", declaró enfáticamente, atribuyendo la situación a los efectos del escándalo conocido como el "Caso Convenios", que llevó a la implementación de normativas más estrictas en los procesos de concursabilidad. "Siento que se ha hablado poco del tema, esto es producto de la sinvergüenzura del caso convenios. Hubo que poner reglas más estrictas y eso retrasó mucho el proceso de concursabilidad", añadió.

La consejera también dedicó un espacio para denunciar posibles casos de estafa en grupos de vivienda, enfatizando que no deben existir cobros asociados. "Lo he dicho muchas veces, cuando tú armas un grupo de vivienda, no hay cobros asociados, no existen los cobros asociados, jamás por ningún motivo", afirmó.

Gallardo alertó a la comunidad sobre dirigentes que exigen pagos de hasta un millón de pesos a cambio de supuestos beneficios en la asignación de terrenos. "Cualquier grupo de vivienda, cualquier dirigente que cobre plata extra, está estafando a esa gente, no es correcto. Se lo pedí al Gobierno Regional que aclararan que el Gobierno Regional no compra terrenos para grupos particulares. Le pedí al Seremi que hiciera un comunicado", señaló.

La consejera llamó a la ciudadanía a informarse y a denunciar cualquier irregularidad en estos procesos, para evitar que más personas sean víctimas de estafas.

Puedes ver la entrevista aquí:







