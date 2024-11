DELEGADA CALISTO PLANTEA NECESIDAD DE INSTALAR SUCURSAL DE BANCO ESTADO EN PUERTO WILLIAMS

​La ciudad de Isla Navarino es la única capital provincial de la región que no cuenta con presencia permanente de la institución. Delegada elevará solicitud a nivel central de la entidad bancaria.



​En su reciente despliegue por Punta Arenas, la delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, Constanza Calisto Gallardo, se reunió con el subgerente regional de Magallanes y Antártica Chilena del Banco Estado, Juan León, con el fin de plantearle la urgente necesidad de que dicha entidad se instale de manera permanente con una sucursal en Puerto Williams.



​La máxima autoridad provincial recalcó que la mencionada ciudad es la única capital provincial de la región que no cuenta con una oficina de dicha institución. Sus usuarias y usuarios sólo pueden acceder a atención presencial en Isla Navarino, cuando personal del banco realiza estos servicios durante dos días en un período bimensual en dependencias de la Delegación.



​"Sería un hito importante considerar una sucursal permanente en el fin del mundo. Nuestros vecinos lo han declarado como una necesidad durante muchos años. Nosotros estamos totalmente de acuerdo, y en base a esa necesidad tenemos que seguir forjando la necesidad de seguir planteándolo a las autoridades que sean necesarias", comentó la delegada Calisto.



​La representante del Gobierno en la austral zona detalló que igualmente planteó esta necesidad al seremi de Hacienda de Magallanes y Antártica Chilena, Álvaro Vargas, y se concretará la solicitud de a través de oficios a divisiones centrales de Banco Estado, especialmente su área de Inversiones. "Nuestro llamado va a ser generar una invitación a estas personas para que vengan a Puerto Williams y puedan visualizar la necesidad local que representa la falta de Banco Estado en la Provincia Antártica", sostuvo, para luego agregar que tanto la Delegación Regional, su par Provincial, así como entidades y autoridades locales, han contribuido a visibilizar esta necesidad durante años.



​Dentro de los beneficios que conllevaría la instalación de una sucursal permanente de Banco Estado en Puerto Williams, la delegada explicó que sus usuarias y usuarios, en caso de querer abrir una cuenta en la entidad, no tendrían que gastar parte de sus pasajes correspondientes al subsidio aéreo o marítimo para realizar estos trámites en Punta Arenas, además de todos los aspectos logísticos relacionados a éste, especialmente considerando la mencionada atención presencial esporádica cada dos meses en la ciudad austral. "Estamos buscando simplificar y hacer permanente la presencia de entidades que son del Estado, como en este caso el Banco Estado, en Puerto Williams", cerró.​