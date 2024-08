EL MÁS DESTACADO TRIBUTO NACIONAL DE RAPHAEL ESTE VIERNES EN PUNTA ARENAS

Nunca pensó que el regalarle un CD de Raphael a su abuelo sería el inicio de una carrera musical, no obstante, al verlo sobre el escenario, se entiende que nació para esto y su mayor estímulo es el público. "Conocer lugares donde nunca antes había estado y disfrutar de una etapa muy buena, donde incluso he tenido que firmar autógrafos, me llena de emoción", afirma.

Es parte de la historia de Cristóbal Osorio, talagantino de nacimiento y ex trabajador de supermercado, quien es el doble oficial en Chile del españolísimo Raphael, tras su participación en 2011 en el programa de talentos de Canal 13 "Mi nombre es" donde llegó a la gran final gracias a un fuerte apoyo de los televidentes.

Show

El artista se presentará con una selección de sus mayores éxitos este viernes en el escenario del Restobar Lucky 7, al interior del Casino Dreams de Punta Arenas en la continuación del ciclo de espectáculos que la sala de juegos ofrece a su público en el invierno 2024.

La cita está fijada para pasadas las 23:00 horas, momento en el cual Osorio podrá desplegar todo el talento que le hizo destacar en los hogares de miles de chilenos a través de la televisión y a su vez dar a conocer los últimos temas de su repertorio, los que también espera pasear en distintos escenarios y festivales a lo largo del país.

En total y de acuerdo a su propia confesión, son más de 3 mil las pistas que maneja de diferentes artistas, sin embargo, la personificación de Raphael de España es la que le entrega mayores satisfacciones sobre todo luego de "Mi nombre es", que "sin duda fue una verdadera oportunidad y yo diría hasta un sueño cumplido por todo lo que viví y aprendí en esa época".

Gratis

Para los interesados en ser parte de la jornada, lo mejor es que por tratarse de un evento para clientes de Casino Dreams, la única condición que deberán cumplir será cancelar el valor de acceso al centro de entretenciones cuyo importe total es en beneficio fiscal.

​