DIPUTADO CARLOS BIANCHI CHELECH EXIGE CELERIDAD EN LA APROBACIÓN DE LA LEY DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN EL CONGRESO

​Esta mañana, el Diputado por Magallanes, Carlos Bianchi Chelech, participó en el programa "Buenos días región", conducido por Cristofher C. Cortéz en Polar Comunicaciones, donde expuso sobre varios temas de importancia regional y nacional, destacando las dificultades enfrentadas por su gestión y los desafíos que enfrenta la región. Bianchi lamentó la "oposición dura" que ha impedido la aprobación oportuna de la Ley de Cumplimiento Tributario, subrayando que se trata de una medida que podría haber sido implementada mucho antes para beneficio de los ciudadanos. Además, abordó la problemática de las tarifas eléctricas, señalando que es fundamental ajustar el costo de la energía en Magallanes, una región que enfrenta condiciones particulares debido a su ubicación geográfica y clima extremo. Además, adelantó que este lunes al mediodía se reunirá con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, para presentar proyectos que impactarán directamente en la región, como el desarrollo del hidrógeno verde y otros beneficios para Magallanes. "La gente debe ver de una buena vez de qué se trata", declaró, refiriéndose a los avances que espera para la región en términos de energía y desarrollo sostenible. Bianchi fue enfático al afirmar que Magallanes ya no es la misma, y que el aumento de la delincuencia en la región debe ser abordado con medidas estrictas y decididas. "La delincuencia no se ataca con discursos bonitos ni promesas que no se cumplen", afirmó, agregando que Chile está enfrentando una delincuencia más dura, y que solo con acciones "rígidas y contundentes" se podrá enfrentar esta problemática.



