DIRECCIÓN DEL TRABAJO SUSPENDIÓ A 133 TRABAJADORES DURANTE FERIADO DEL COMERCIO DEL 1 DE MAYO

​Un total de 133 trabajadoras y trabajadores del comercio fueron suspendidos este miércoles de sus turnos por la Dirección del Trabajo (DT) al no corresponderles laborar en el feriado obligatorio e irrenunciable del 1 de mayo.



Así lo informó el organismo fiscalizador, que este miércoles fiscalizó en todo el país el respeto al derecho al descanso en este feriado y también el derecho al descanso alternado cada dos años de las trabajadoras y trabajadores del comercio que sí deben laborar en este tipo de feriados.



Durante la jornada la DT realizó 242 fiscalizaciones, tanto en recorridos aleatorios por polos comerciales como en respuesta a denuncias hechas hasta las 15 horas al sitio web y al Centro de Atención Telefónica institucional.



De ese total de inspecciones, 80 terminaron con la aplicación de multas. En total, el monto en dinero aplicado asciende a los $89.906.078.



Las tres regiones con más trabajadores suspendidos fueron la Metropolitana (32), Arica y Parinacota (23) y Antofagasta (19).



Las materias fiscalizadas fueron no otorgar el feriado obligatorio e irrenunciable a los trabajadores y trabajadoras del comercio favorecidos por este derecho y no otorgar el descanso alternado cada dos años a los y las dependientes del comercio que sí deben trabajar y que lo hicieron en este mismo festivo el año pasado y para el mismo empleador.



El 1 de mayo de 2023 se realizaron 205 fiscalizaciones que terminaron con 74 multas, equivalentes a $62.802.560. Un total de 115 trabajadores a los que no les correspondía trabajar se les suspendió la jornada y fueron enviados a sus casas.



Así, en el programa inspectivo realizado este miércoles hubo 37 fiscalizaciones y 6 multas más que el 1 de mayo del año 2023. También hubo 18 trabajadores y trabajadoras suspendidos más que el año anterior. En cuanto al dinero recaudado en multas, en esta ocasión hubo $27.103.518 más que en la fiscalización del año pasado.



​