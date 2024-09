TODOS LOS DISPOSITIVOS DE PREVENCIÓN COORDINADOS FRENTE A EVENTUALES CONTINGENCIAS EN FIESTAS PATRIAS

​“Se vienen hartos días de feriado y va a ser una muy buena ocasión para que la familia y los amigos nos podamos reunir. Pero hay que tomar las precauciones. A nivel nacional la mayoría de las causas de accidentes es por imprudencia del conductor y en un porcentaje menor del peatón. Pero siempre hay que tomar todas las medidas para evitar cualquier tipo de accidente”, agregó delegado presidencial regional José Ruiz.



Al llamado se sumó una vez más el seremi de Transportes y Telecomunicaciones Rodrigo Hernández. Respecto al escenario en que se realizó el encuentro con la prensa dijo “estos son casos que se dan y lamentablemente tenemos muchas más combinaciones de atropellos con resultado de muerte. Ante esto lo único que podemos hacer es prevenir”, manifestó, explicando que esta acción es parte de una campaña que se llama “Todos juntos por un 18 seguro”. “Por favor contemos con chofer designado. No tenemos por qué seguir matándonos por decisiones incorrectas”.



La actividad contó con el apoyo de la triada de las emergencias: Carabineros, Bomberos y Ambulancia del Samu. Sus declaraciones fueron contundentes. “Lamentablemente llevamos 11 fallecidos en el tránsito en lo que va del año. Por ello Carabineros estará redoblando sus esfuerzos, desplegando servicios en las rutas y en torno lugares de esparcimiento y tanto la SIAT como toda la institución va a tener contingente de turno para atender el llamado en cada provincia de la región”, indicó el Capitán Álvaro Baquedano jefe de la Siat Magallanes.



Karen Vidal, bombera de la 3ª. Compañía Bomba Alemana fue enfática al momento de enviar su mensaje: “Si va a beber no conduzca. Sírvase menos y deje plata para el taxi. Conduzca a una velocidad razonable y prudente, que no siempre es la máxima permitida”, indicó. Ante la pregunta, comentó que el año pasado entre la 1ra. Compañía y las dos unidades de rescate de Bomberos, tuvieron más llamados por siniestros de tránsito que por incendios. Y en esta materia, también recomendó no tirar agua sobre aceite inflamado, limpiar los ductos de gas porque la materia que los obstruye es inflamable y no prender fuego cerca de construcciones o estructuras si hay viento.



Gabriela flores, Supervisora Base Samu Punta Arenas informó que para Fiestas Patrias del año 2023 hubo más de 900 lesionados en el tránsito, muchos de los cuáles quedaron con secuelas de por vida. Pero además, quiso recalcar algo que no se comenta tan seguido. “Todos saben que conducir bajo la influencia del alcohol es letal. Pero probablemente la persona que conduce no se va a morir, se van a morir las personas que van atrás y el copiloto”.



Finalmente, el director regional del Servicio Médico Legal René Castro se mostró preocupado por la cantidad de personas fallecidas en el tránsito. Ante la pregunta indicó que están analizando alrededor de 200 muestras de alcoholemia mensualmente. Y lo alarmante es que es todo el año, no sólo para este tipo de festividades.







