ESTUDIANTES SECUNDARIOS PARTICIPARON EN ‘JORNADA DE MEMORIA Y DEMOCRACIA’ EN PUERTO NATALES

​A modo de cierre del proyecto de puesta en valor del Sitio de Memoria Estadio Fiscal de Punta Arenas, se realizó el pasado viernes 15 de noviembre, una jornada dedicada a la Memoria y la Democracia, para estudiantes secundarios y comunidad en general, en la Biblioteca Pública Municipal Nº 14 de Puerto Natales. La actividad tenía por objetivo dar a conocer el trabajo de promoción, divulgación y educación en materia de memoria histórica, derechos humanos y democracia, fortaleciendo el concepto de Memoria Regional y la reflexión en torno a la importancia de los sitios de memoria. La exposición estuvo a cargo del coordinador del equipo del Sitio de Memoria Estadio Fiscal Punta Arenas, Rodrigo González, y los sobrevivientes René Vásquez y Ricardo Andrade, representantes de la Agrupación Orlando Letelier.

Participaron el delegado presidencial provincial de Última Esperanza Guillermo Ruiz Santana y estudiantes de tercero medio del Liceo Gabriela Mistral y de primero medio del Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez.





La iniciativa cuenta con el financiamiento del Programa Cultura, Memoria y Derechos Humanos de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.





El Delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Guillermo Francisco Ruiz Santana, se refirió a la experiencia: “simplemente valorar y agradecer la instancia creada en este caso por la agrupación Orlando Letelier en conjunto con el Ministerio de la Culturas, las Artes y el Patrimonio. En representación del gobierno del presidente Boric, nos interesa especialmente mantener viva la memoria, fomentar el respeto a la democracia, a la diferencia de opinión, a los derechos humanos y, sobre todo, crear conciencia en este caso en las y los estudiantes de lo importante y necesario que es esto, además que ellos comprendan que hace 50 años en este país ocurrieron una serie de hechos tristes con respecto a la violación a los derechos humanos, y que cada uno, hoy día, con nuestro trabajo debemos propender a que aquello no vuelva a ocurrir”, instó la autoridad provincial.





En la ocasión, estudiantes de enseñanza media pudieron escuchar de primera fuente los sucesos ocurridos en el recinto de detención y torturas instalado en el Estadio Fiscal en los años 70, ya que participaron dos sobrevivientes de la dictadura; René Vásquez y Ricardo Andrade, quienes fueron detenidos cuando apenas tenían 15 y 17 años respectivamente. Maite Hernández Alarcón, alumna de tercero medio del Liceo Gabriela Mistral, valoró la oportunidad de asistir a la charla: “me pareció una muy buena actividad, interesante, aquí en el Liceo sí nos pasan historia, pero no mayormente sobre nuestra región o de Chile en la época del golpe de Estado, entonces me pareció importante, o sea igual sabía harto porque leo libros y todo eso, pero me pareció positivo complementar mi conocimiento con esta actividad”.





Si bien la actividad estaba enfocada en estudiantes secundarios, también era una invitación abierta a la comunidad, así llegó Patricia Astudillo Ramírez, quien interesada por la temática quiso sumarse a la jornada. Patricia, vive hace más de veinte años en Natales, pero proviene de Santiago y tras oír el relato de los sobrevivientes recordó su experiencia para el golpe de Estado del 73. “Yo tenía 11 años, vivía en pleno centro de Santiago, a seis cuadras del palacio de La Moneda y recuerdo que mi madre nos metió debajo de la cama porque empezó el bombardeo y empezamos a sentir las explosiones, después de unas horas empezaron a llegar a los militares y se apostaron en las afueras del pasaje donde nosotros vivíamos. Eso lo recuerdo, y ahora que escuché a estas personas contar su historia, se me vino todo esto a la mente, lo recuerdo perfectamente, y también recuerdo después no sé de cuánto tiempo haber ido a ver cómo quedó el Palacio de La Moneda destruido por el bombardeo”, rememoró la mujer. A la vez que se refirió a la importancia de informar y educar sobre estos hechos: “Yo pienso que es parte de la historia de Chile, de los años que tuvimos de dictadura, por lo tanto, debe estar plasmado en los libros de Historia en los colegios tal como el combate naval de Iquique o como la vida de O’Higgins y de todos nuestros antepasados, pero veo que no se hace esto en los colegios y hay muchos chicos que viven en la ignorancia”.





Cada asistente a la ‘Jornada de Memoria y Democracia’ recibió una copia del dossier del Sitio de Memoria Estadio Fiscal de Punta Arenas, donde se da cuenta del trabajo realizado durante el último periodo, así como también se entregó una cantidad para repartir entre las personas que asisten a la Biblioteca Municipal Ricardo Kruger; material que fue recibido por el encargado del recinto, Arnarldo Montenegro.









