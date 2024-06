EVENTO DE ROCK IMPERDIBLE: TROODON Y AS DE OROS EN LA OTRA AVENIDA

​Ambas bandas prometen una noche llena de energía, riffs poderosos y letras apasionadas. Troodon, con su estilo único y sonidos psicodélicos, y As de Oros, con su actitud rebelde y letras introspectivas, se unirán para ofrecer un espectáculo inolvidable.





Detalles del Evento:



Fecha: Sábado, 8 de junio de 2024

Hora: 22:30

Lugar: La Otra Avenida, O'Higgins 698, Punta Arenas

Entrada: $3.500



TROODON



Desde las profundidades de la región de Magallanes, emerge Troodon, una banda de rock que ha dejado su huella indeleble en la escena musical de Punta Arenas. Formada en la segunda mitad de 2014, la visión de Derek Biskupovic transformó sus composiciones solistas en un sonido de banda completo que resonó por primera vez en el demo "Demo Fosil Casi N Vivo".





Con este demo, Troodon comenzó a ganar reconocimiento, llevando su música a diversos rincones de la ciudad. Tras una serie de presentaciones en vivo y cambios en su formación, la banda lanzó su primer álbum homónimo en 2018, un proyecto grabado entre los estudios Les Prod y el hogar, con la colaboración del ingeniero Carlos Gonzales Nanjari.





El año 2019 marcó un hito con su participación en Escuelas De Rock y su selección para el festival "Desde El Ruido Austral". Hoy, Troodon se encuentra a las puertas de un nuevo capítulo con "CROMA", su segundo álbum, prometiendo continuar su legado con la misma pasión y energía que los caracteriza.







AS DE OROS



Un Viaje Musical desde Punta Arenas



Desde el corazón de las gélidas tierras de Punta Arenas, emerge As de Oros, un dúo que captura la esencia del espíritu indómito del sur de Chile. Formado por Carlos Díaz, maestro de las cuerdas y la voz, y Ariel Torres, quien con su batería marca el compás, este dúo ha forjado su identidad musical en el crisol de la escena magallánica.





Con una fusión única de rock, blues y folk, As de Oros ofrece un estilo musical que es a la vez sencillo y visceral, un reflejo de la naturaleza salvaje de su tierra natal. A lo largo de más de una década, han marcado su territorio en la música, dejando su huella en escenarios a lo largo de Chile y traspasando fronteras hacia Buenos Aires y Montevideo.





El nombre de la banda es un homenaje al legendario caballo de Emiliano Zapata, un símbolo de rebeldía y libertad. Al igual que el As de Oros que galopó lejos de su jinete caído, la banda sigue su propio camino, desafiando las expectativas y trascendiendo fronteras, llevando su sonido distintivo y su pasión por la música a cada rincón donde se presentan. Su legado resuena, ganándose el aplauso de sus seguidores y el reconocimiento de la crítica, mientras continúan su viaje musical, siempre fieles a su visión artística y a sus raíces sureñas.



No pierdas esta oportunidad de vivir una noche épica de música en vivo. ¡Únete a nosotros en La Otra Avenida para celebrar el poder del rock!