EXPORTACIONES DE PESCA Y ACUICULTURA AUMENTARON 15,9% EN MAGALLANES

“Las exportaciones, no cobre no litio, de la Región de Magallanes durante el mes de enero, sumaron un total de US$ 160 millones, lo que representa un crecimiento del +79,6% respecto del año anterior” informó el director regional (s) de ProChile en Magallanes, Ricardo Arriagada.

El Departamento de Inteligencia de Mercado de ProChile, en base a datos del Servicio Nacional de Aduanas, indica que el sector de manufacturas de la región registró envíos de productos químicos y orgánicos por un total de US$ 88 millones (+234,4%) y en el sector pesca y acuicultura envíos totales para el mes de enero que suman US$ 68 millones (+15,9%), donde destacan salmón y trucha US$ 54 millones (+14,8%), centolla US$ 7 millones (-14,0%) y merluzas US$ 4 millones (+545,1%).

Los principales mercados para el sector pesca y acuicultura fueron Brasil con envíos por US$ 27 millones (+48,2%), Estados Unidos US$ 20 millones (+7,1%) y China US$ 6 millones (-48,7%).

Diversificación

Para el director regional (s) de ProChile Magallanes, Ricardo Arriagada, “estas cifras nos permiten proyectar buenas perspectivas para los envíos regionales en el corto y mediano plazo. Desde ProChile trabajamos junto a las empresas y productores para generar más oportunidades de negocio en mercados alrededor del mundo; queremos apoyar la diversificación de nuestra matriz exportadora y por ello invitamos a quienes quieran llegar con su oferta a nuevos mercados a ser parte del proceso exportador”.

Los servicios aportan a la diversificación de la oferta exportadora chilena y se vinculan directamente con la innovación y exportación de conocimiento y valor agregado, representando fielmente los pilares estratégicos de ProChile. Según los datos registrados para este sector destacaron envíos por US$ 2 millones, lo que significa +41,2%, durante el primer mes del año.

Con relación a los envíos de los distintos sectores, los principales mercados a los que exportó la Región de Magallanes durante el mes de enero fueron Brasil US$ 61 millones (+69,3%), Corea del Sur US$ 34 millones (+10.951,2%), Estados Unidos US$ 20 millones (+4,6%) y China US$ 18 millones (+35,5%).

