FRANKENSTEIN INICIÓ SU GIRA POR LA REGIÓN DE MAGALLANES

​Tras el reconocimiento y los elogios del público en Timaukel el reciente miércoles, la adaptación de la novela cumbre de Mary Shelley, “Frankenstein”, a cargo de la compañía de teatro Viajeinmovil, se presentará en Porvenir.



El montaje, que llegó a la región de Magallanes gracias a la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del programa Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional, volverá a escena este jueves 29 de agosto, a las 19.30 horas, en la Sala de Uso Múltiple (SUM), Porvenir. La entrada es liberada.



“La obra Frankenstein me pareció muy interesante por las luces, la voz, el tipo de materiales de las marionetas; en fin, me gustó mucho, mucho. Le doy un 100 de 100”, comentó la alumna de sexto básico de la escuela rural Pampa Guanaco, Aline Bernales.



La interpretación teatral del texto de Shelley, publicado en 1818, el viernes 30 de agosto, a las 20.00 horas y sábado 31 de agosto, a las 19.30 horas, llegará a Punta Arenas. Ambas funciones se efectuarán en el Teatro Municipal José Bohr de Punta Arenas. Las invitaciones para estos espectáculos se pueden retirar en la oficina de la Seremi de las Culturas, ubicada en calle Pedro Montt N° 809.



El domingo 01 de septiembre continuará su recorrido por la región. Para ese día la función está programada, a las 19.30 horas, en la escuela Bernardo O’Higgins de Puerto Natales. La entrada es gratuita y se puede retirar en el Espacio Cultural Natalis (de 08.00 a 13.00 y de 14.30 a 17.00 horas) y en la Delegación Presidencial Provincial (de 08.30 a 13.30 y de 15.00 a 17.00). Mientras que el lunes 02 de septiembre, a las 16.00 horas, será el turno para la comunidad de Cerro Castillo. Allí la presentación se llevará a cabo en el salón de actos Gabriela Mistral de Torres del Paine.



El cierre de la gira por Magallanes se concretará el miércoles 04 de septiembre, a las 19.00 horas, en la Sala de Uso Múltiple de Puerto Williams.



“Esta gira de Frankenstein por la región representa un esfuerzo en nuestro compromiso de garantizar el acceso de la ciudadanía a los bienes artísticos culturales. Esto es un derecho y con acciones como estas lo refrendamos”, dijo la seremi de las Culturas, Carolina Herrera, tras presenciar la obra en villa Cameron.



El paso de este aplaudido montaje por Magallanes consideraba originalmente siete comunas, no obstante, y por motivos de fuerza mayor, la función programada para Primavera se suspendió.



Frankenstein, la obra más vista del 2022 en el Anfiteatro Bellas Artes de Santiago –sobre 3 mil espectadores–, ha visitado distintas ciudades de Chile y países como España y Brasil. Es un espectáculo de marionetas y teatro de objetos. Toma la historia original del experimento del doctor Víctor Frankenstein para explorar los límites de la vida y la muerte. Tiene una duración de 60 minutos y sugerido para mayores de 10 años de edad. Oscila entre márgenes confusos de una historia mítica, interpretada con maestría por Lorca y que logra deleitar y atrapar al espectador.



La compañía

Viajeinm0vil nació el 2006 con la creación de Gulliver, su primer trabajo. Siguiendo la especialidad del teatro de objetos y marionetas, ha creado hasta la fecha diez espectáculos: Gulliver (2006), El último Heredero (2008), Orates (2010), Chef (2010), Benito Cereno (2011), La Polar reconstitución de la última reunión del directorio (2012), Otelo (2012), Ricardo III, Shakespeare para niñas y niños valientes (2015), Año Nuevo (2017), Lear (2018) y Frankenstein (2021).



El colectivo Viajeinmovil de Santiago lleva a escena anualmente el Festival Internacional de Teatro de Objetos y Marionetas La Rebelión de los Muñecos.