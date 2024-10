ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL REGIONAL DE MAGALLANES DE FOJI DESLUMBRÓ CON SU CONCIERTO DE GALA EN PUNTA ARENAS

​Frente a un público que llenó las butacas del Teatro Municipal "José Bohr", la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de Magallanes (OSJR Magallanes), perteneciente a la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles, presentó su Concierto de Gala anual, emocionando a todos los asistentes con una exquisita interpretación de obras clásicas y contemporáneas.



​Conformada por 37 jóvenes músicos de entre 10 y 20 años provenientes de las comunas de Cabo de Hornos, Puerto Natales y Punta Arenas, la OSJR Magallanes deleitó a la audiencia con un variado repertorio que incluyó la Sinfonía en C mayor de Vivaldi, la Obertura Egmont de Beethoven, la Danza Húngara N°5 de Brahms, y como broche de oro, el estreno en Chile de La Travesía de Lanier, de la compositora chilena Carolina Fagerström.



​Pablo Aranda, Director Ejecutivo de FOJI, destacó la importancia del evento, mencionando la dedicación y el esfuerzo de los jóvenes músicos. "El trabajo que se realiza en la práctica orquestal es complejo, porque implica tanto el estudio personal como el colectivo. Tenemos la particularidad de niños y niñas que viajan desde muy lejos para llegar a los ensayos, y en este caso, para estar presentes en este concierto. Para las familias, ver a sus hijos tocar en este teatro es cumplir una meta, un sueño", señaló.



​Por su parte, Pedro Aguilera, quien dirige a los jóvenes músicos, destacó el logro obtenido tras un arduo año de ensayos. "El concierto de anoche fue un momento muy especial en el que logramos mostrar todo el gran trabajo que hemos realizado. Fue un concierto que superó ampliamente nuestras expectativas, y eso se refleja en el esfuerzo conjunto de los estudiantes y el equipo de profesores. El público fue maravilloso, brindando un apoyo invaluable a cada uno de los chicos en el escenario, lo que resultó muy enriquecedor para todos", expresó Aguilera.



​El talento de los jóvenes músicos fue elogiado no solo por el público, sino también por autoridades como la Seremi de Cultura, Carolina Herrera, quien resaltó la relevancia del trabajo de FOJI en la región. "Aquí hay que rescatar el cómo, a través de la música, estos jóvenes no sólo desarrollan su talento, sino que también encuentran un espacio seguro donde crecer y expresarse. FOJI cumple un rol fundamental al ofrecerles oportunidades que quizá no tendrían de otra forma, evitando que se vean involucrados en actividades fuera del marco educativo", comentó.



​La emoción también estuvo presente en los jóvenes solistas que participaron en el concierto. Julio Díaz, solista en cello, compartió la adrenalina que sintió en el escenario: "Había muchos nervios, pero fue una experiencia hermosa. Sentir el apoyo de mis compañeros me dió ánimo, y la verdad es que fue una bonita experiencia".



​Por su parte, Rinzi Aguilar, solista en percusión, expresó su alegría por la presentación: "Me encantó todo, fue muy emocionante. Aunque mi participación como solista se decidió a último minuto, no pude dejar de sonreír mientras tocaba, todo salió perfecto".



​El programa incluyó una versión vibrante de You are the Sunshine of my Life de Steeve Wonder, que fue el broche de oro para una velada memorable en la que jóvenes talentos de la región demostraron que la música puede unir generaciones y emociones. María Pía Colima, solista cantante, quien interpretó esta obra, destacó la satisfacción de haber superado sus nervios. "Estuve muy emocionada y nerviosa al principio, pero todo salió bien. Aunque hubo algunos detalles, estoy muy orgullosa de mí misma y de toda la orquesta. Lo hicimos muy bien", afirmó con una sonrisa.



​En ambos conciertos, se realizó un homenaje especial a los seis jóvenes que vivieron sus últimos conciertos, ya que este 2024 dejan la OSJR Magallanes: Elías Chamorro, concertino; Antonio Hijerra, cornista; Ignacio Acosta, primera Trompeta; Julio Díaz, cellista; Rinzi Aguilar, percusionista; y Antonia Vásquez, violista.



​Con esta presentación, la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de Magallanes reafirma su compromiso con el desarrollo cultural de la región, inspirando a futuros músicos y ofreciendo a la comunidad espectáculos de primer nivel.



​El concierto, que fue gratuito y abierto a la comunidad, también presentó un segundo recital este lunes 14 de octubre, a las 11:00 horas, en el Liceo Sara Braun, donde la orquesta llevó su talento a la comunidad educativa, generando un ambiente de inspiración y aprendizaje.​