EL PERRITO SECRETO: ACTIVIDAD QUE LLENÓ DE REGALOS Y AMOR AL CENTRO DE RESCATE CANINO

Este año, la mágica iniciativa navideña "El Perrito Secreto" celebra su tercer año consecutivo, consolidándose como una de las actividades más conmovedoras y significativas de la región. Organizada por Karym Paredes Ortega, de la agrupación Coco Rescate, este evento busca no solo visibilizar a los perros que esperan una segunda oportunidad en el Centro de Rescate Canino, sino también promover una Navidad inclusiva que integre a nuestros fieles amigos de cuatro patas.



La historia de "El Perrito Secreto" se remonta al 2022, cuando Karym inició esta noble idea en su tienda con tan solo 60 regalos y el apoyo de sus clientes. Su objetivo era darle un sentido diferente a la Navidad, incluyendo a los animales como parte esencial de nuestras vidas. "Pensé en el canil porque estaba poco visibilizado, entonces se me ocurrió que les lleváramos regalos a ellos", comenta Karym.



Desde entonces, la actividad no ha dejado de crecer. En 2023 se lograron reunir 175 regalos gracias al entusiasmo de la comunidad, y este año la meta ha sido ampliamente superada: más de 200 regalos entre snacks, juguetes, camas y alimentos especiales llegarán a los perros del canil, acompañados de emotivas cartas llenas de buenos deseos y amor.



"Las personas se toman el tiempo de escribir cartas hermosas, buscar el regalo perfecto, envolverlo con dedicación y llevarlo. Esto une a las familias y a la comunidad por una causa que le da un sentido diferente a la Navidad", explica Karym.



Como Concejal de Punta Arenas, José Becerra Carvajal destaca esta actividad como un ejemplo de cómo la solidaridad y el amor por los animales pueden transformar vidas. "'El Perrito Secreto' no solo ilumina la Navidad de nuestros amigos peludos, sino que también invita a reflexionar sobre la importancia de la adopción responsable. Actualmente, hay cerca de 60 perros en el Centro de Rescate Canino esperando una familia que les brinde el amor y el hogar que merecen. Adoptar es un acto de bondad que cambia dos vidas: la del animal y la de quien lo recibe".



La comunidad de Punta Arenas está invitada a sumarse a esta causa y a mantener vivo el espíritu de "El Perrito Secreto", contribuyendo con regalos, cartas o incluso considerando la adopción de un nuevo miembro para sus familias. Juntos podemos seguir haciendo de esta actividad un legado de amor y esperanza para todos los animales que tanto nos necesitan.