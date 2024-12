PUNTOS DE CULTURA COMUNITARIA EVALÚAN SU GESTIÓN Y SE PROYECTAN PARA EL 2025

​Evaluación sobre la implementación de la iniciativa, los desafíos y la proyección para el año 2025, fueron los principales temas abordados durante el segundo encuentro regional Puntos de Cultura Comunitaria (PCC), programa impulsado por la seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.



A la jornada, efectuada el reciente jueves en dependencias de la estancia Fitz Roy, Isla Riesco, concurrieron doce de las diecisiete organizaciones socioculturales que forman parte del registro nacional de PCC.



“En Isla Riesco, comuna de Rio Verde, realizamos un encuentro de todos los puntos de Cultura de la Región de Magallanes. Este es un programa que implementa el gobierno del Presidente Gabriel Boric y que viene a reconocer, a hacerse cargo de estas agrupaciones que tienen una inserción territorial, que tienen un trabajo comunitario, que se vinculan y son actores de la transformación social, a través del arte y la cultura. En esta jornada hemos estado haciendo una evaluación del programa, por una parte, y también haciendo una proyección, una hoja de ruta de lo que viene de cara al 2025”, dijo la seremi de las Culturas, Carolina Herrera, al cierre de la actividad.



Intercambio de experiencias para fortalecer el trabajo asociativo y la identificación de nudos críticos y ventajas en la gestión, para la búsqueda de estrategias colectivas, fueron los objetivos de la cita.



“Es súper valioso, porque uno empieza a entender las realidades de las otras organizaciones y en ese sentido ver las diferencias, las similitudes que nos hacen crecer, nos enriquecemos complementariamente y también uno puede aportar, justamente, en esa visión y proyecto colectivo”, comentó Gonzalo Arriagada, del Comité Cultural Tejiendo Raíces de Puerto Williams.



Pedro Morero, de la agrupación PROA de Punta Arenas, destacó el apoyo institucional a las organizaciones de base comunitaria. “Siempre es bueno participar en estos encuentros, con las organizaciones culturales que hay en Magallanes. Y es muy interesante conocer los Puntos de Cultura, porque es una forma nueva del Ministerio para apoyar a estas organizaciones, y que no se había cumplido desde su formación como Consejo de Cultural, el año 2006”, recalcó.



Mientras que Elvira Guala, de la Escuela Batucada Timbalada Do Sur, afirmó que “Me parece fantástico que nos podamos juntar con los otros Puntos de Cultura, que ahora ya somos diecisiete y esperamos que sean muchos más el próximo año; de conocernos, poder vincularnos y hacer algún tipo de intervención en conjunto con todos los Puntos Culturales”.



La actividad consideró la realización de mesas de trabajo y exposición de las conclusiones grupales, cuya información será sistematizada y servirá de guía para el trabajo y gestión del próximo año.



Comité Cultural de Río Seco; Plumas Literarias; Zur Vértice; Escuela Batucada Timbalada Do Sur; Agrupación Cultural Proa; Colectivo de Artes Matices; Amigos del Centro Juan Wesley; Sociedad Tolkien Magallanes; Circo del Sur; Club Social, Cultural y Folclórico de Río Verde; Organización folclórica Llapui de Puerto Natales y Comité Cultural de Puerto Williams, fueron las organizaciones que participaron en el encuentro que destacó por la grata convivencia y disposición de las y los asistentes.



El programa Puntos de Cultura Comunitaria, impulsado por el gobierno del Presidente Gabriel Boric, es una propuesta que promueve la gestión barrial y la participación ciudadana, tras el propósito de dar sostenibilidad a las prácticas socioculturales que surgen y habitan en los territorios. Formar parte de PCC habilita a las organizaciones para optar a beneficios en el ámbito de la capacitación y el financiamiento de sus planes de gestión.



Actualmente la región de Magallanes cuenta con diecisiete Puntos de Cultura Comunitaria en el registro nacional de PCC.