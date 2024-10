REALIZAN REUNIÓN DE COORDINACIÓN PREVIO A ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES EN PUERTO WILLIAMS

​Ad portas de iniciarse un nuevo proceso eleccionario en nuestro país, la delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, Constanza Calisto Gallardo, encabezó una reunión de coordinación con representantes de las entidades que estarán presentes en el único local de votación de la circunscripción electoral de Cabo de Hornos, establecido en el Liceo Donald Mc Intyre Griffiths de Puerto Williams.



​En la instancia, las y los participantes abordaron temáticas relativas a la seguridad, sanidad y normativas existentes para que las Elecciones Regionales y Municipales 2024 se desarrollen de manera adecuada en esta zona austral.



​En esta reunión, además de la delegada Calisto, participaron autoridades y representantes de la Municipalidad de Cabo de Hornos, Armada de Chile, Carabineros, Oficina Provincial de la Seremi de Salud y la Junta Electoral de Cabo de Hornos.



​Recordamos que este proceso se llevará cabo los días 26 y 27 de octubre, período en el cual el electorado deberá votar para escoger gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales.



​- Estas elecciones cuentan con voto obligatorio. El elector que no sufragare será penado con una multa a beneficio municipal de 0,5 UTM.



​- No olvides llevar: Cédula de identidad o pasaporte y lápiz pasta azul (en caso de no tener, la mesa pondrá a disposición lápices para votar).



​- Las mesas para votar funcionarán desde las 8:00 hasta las 18:00 horas de los días 26 y 27 de octubre. Si a las 18:00 horas aún hay personas con la intención de votar, la mesa deberá recibir el sufragio de todos ellos antes de proceder con el cierre.



​Revisa más información sobre excusas, vocales de mesa, voto asistido, derechos de las y los trabajadores, entre otros, ingresando al sitio web gubernamental www.chilevotainformado.cl.​