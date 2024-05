REGIÓN DE MAGALLANES ALCANZA QUINTO LUGAR A NIVEL NACIONAL EN ACCESO A INTERNET: 93,7% DE SUS HOGARES ESTÁ CONECTADO

En el contexto de la acelerada transformación digital en Chile, la conectividad destaca como un pilar fundamental para el desarrollo económico y social del país. Por ese motivo, País Digital presentó el estudio "Hogares Conectados: Un Camino hacia la inclusión Digital", en el cual se aborda el estado de avance que ha tenido Chile en su carrera por disminuir la brecha digital y está elaborado considerando datos de la encuesta Casen (1).

El estudio 'Hogares Conectados: Un Camino hacia la Inclusión Digital' realizó un análisis exhaustivo de los hogares con conexión a internet a lo largo de todo el país, evidenciando variaciones regionales significativas.

La Región de Magallanes registró 93,7% hogares conectados, y se ubicó inmediatamente por debajo de la Región de Antofagasta, la que tiene una conectividad de 94,2% y superando el promedio nacional de 93%.

Este desempeño, hace que Magallanes tenga una ventaja de 6,7 puntos porcentuales, respecto de la región de los Lagos la que registra una menor tasa de acceso con 87%.

A nivel desagregado y por dispositivo, el 48,7% de los hogares conectados en la Región de Magallanes lo hacen a través de Banda Ancha Fija, mientras que 91,9% están conectados a través de un smartphone.

En cuanto a los desconectados, es decir, aquellos hogares que declararon no estar conectados a la red global, el total observado fue de 4.383 hogares. Más del 77% de ellos - 4.383 hogares - son liderados por personas mayores de 60 años lo que denota una brecha, dada por la edad y las capacidades de uso. De hecho, el grupo de "desconectados" declaró que los principales motivos por los que no tienen una conexión pagada a Internet es porque "no les interesa" (51%), porque "ningún miembro del hogar sabría utilizarla" (28%) o por el "alto costo del equipo o terminal" (10%)

"En País Digital estamos comprometidos con la misión de cerrar la brecha digital. En ese sentido, es fundamental llegar a cada rincón de nuestro país y también a cada hogar y a personas de todas las edades. Para eso, es vital que las políticas y las inversiones futuras esten enfocadas en que las nuevas tecnologías puedan asegurar que todos los ciudadanos tengan las herramientas necesarias para prosperar en una economía cada vez más digital", afirma Ricardo León, director Centro de Estudios Digitales de País Digital.

Panorama a nivel nacional

El panorama de la conectividad a nivel nacional ha tenido una transformación notable en los últimos años, con cifras que revelan un alto crecimiento. Prueba de ello es que en 2013 solo el 46,30% de los hogares estaban conectados a Internet, mientras que según la última encuesta Casen, se estima que el 93% tiene acceso a Internet por banda ancha o datos móviles, lo que representa una variación anual promedio del 11,5%.

Si bien los resultados del estudio son positivos, todavía queda mucho por hacer para disminuir las brechas entre las zonas urbanas y rurales. Actualmente en zonas urbanas el porcentaje de conectividad a nivel nacional es de 94,2%, superior al 83,6% que existe en la zona rural.

Otro de los motivos por los que se explica el aumento de los hogares conectados en Chile, radica en la importancia que ha adquirido el Internet en la vida cotidiana de las personas. Cada vez son más las actividades que se realizan de manera remota, por lo que temas como el desinterés por conectarse pasó del 36,1% en 2015 a 27,6% en siete años, y el alto costo -como obstáculo para contratar servicios de conectividad- disminuyó de 30,7% a 18,6%, en el mismo período.

Frente a esta brecha de acceso a Internet, la conexión móvil ha surgido como una opción que cada vez toma más relevancia. Desde 2013 los hogares que se conectan a través de un teléfono móvil aumentaron de 17,5% a 90,4%. Este fuerte incremento es evidencia, no solo del avance tecnológico, sino también del cambio de paradigma en la forma en que las personas interactúan con el mundo digital.

Este estudio será fundamental de cara al trabajo que se ha propuesto empujar el mundo público y privado para avanzar en la digitalización de Chile, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Digital, especialmente en el ODD 1: "Internet universal accesible y asequible", el ODD 4: "Concreción de la inclusión digital y sus oportunidades" y el ODD 8: "Ciudadanía Digital: responsabilidad, buenas prácticas y bienestar digital".

Respecto de los desafíos y oportunidades a corto y mediano plazo, Fernando Sánchez, gerente general de País Digital, destaca que es crucial la reciente ley que consagra Internet como un servicio público, aprobada recientemente y que contó con un apoyo transversal. "Esta normativa proporciona herramientas esenciales, como el subsidio a la demanda y otros fundamentales para acortar las brechas, llevando Internet a cada rincón del país. Además, es de suma importancia, fomentar el interés por Internet más allá de las barreras económicas, para que las personas reconozcan su valor y los beneficios de su uso productivo. En País Digital, reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo de habilidades y competencias digitales en toda la comunidad".

