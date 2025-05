EQUIPO DEL NODO ANTÁRTICO VIAJA A PUERTO WILLIAMS PARA EVALUAR SU VÍNCULO CON EL CONTINENTE BLANCO

​Por Ingrid Olavarría M., periodista del Nodo Antártico



Un equipo del Nodo Antártico se trasladó hasta Puerto Williams con el objetivo de explorar el grado de cercanía, vínculo y percepción que diversos actores locales —científicos, autoridades, funcionarios públicos, representantes sociales y estudiantes— mantienen con el Continente Blanco.



La visita fue liderada por el equipo del Nodo, compuesto por Gabriela Willer, Marcelo Astorga y Cristóbal Emilfork, quienes realizaron tres talleres focalizados en generar un diagnóstico participativo en torno a la relación entre Puerto Williams y la Antártica.



En paralelo, los representantes de Nodo sostuvieron reuniones con el alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández y la delegada de la Provincia Antártica, Constanza Calisto, además de participar en entrevistas en vivo en los programas Voces Australes (facebook.com/share/v/15XgPQx5aS/) y Enfoque Austral (facebook.com/share/v/19TNKWHuEH/), de Radio Navarino.



Como parte de la agenda, la biblioteca del Cape Horn International Center (CHIC) fue el lugar de encuentro con los servicios públicos asentados en la comuna, cuyos representantes manifestaron que existen tensiones entre el enfoque de desarrollo antártico y las necesidades primarias de la ciudad. “No existe, una articulación clara entre los programas antárticos nacionales y los desafíos locales, como la falta de servicios básicos, vivienda, fomento productivo y acceso a equipamiento urbano” señaló uno de los asistentes.



En otra jornada, ahora con las y los investigadores del CHIC, se discutieron diversos temas ligados al área de las ciencias antárticas, poniendo énfasis en la doble centralización —Santiago y Punta Arenas— que obstaculiza el acceso a fondos, redes y logística para quienes hacen ciencia desde los territorios extremos.



Gabriela Willer, encargada de presentar el diagnóstico sobre capacidades CTCI del ecosistema antártico, destacó que “los asistentes consideran que la logística polar no incorpora las capacidades ya existentes en Puerto Williams, lo que representa una oportunidad desaprovechada, pese a la ubicación estratégica”.



Por otro lado, se hizo énfasis en que hay que ser cuidadoso respecto de potenciar del rol de Puerto Williams -o de la región- como base de desarrollo de ciencia antártica y que ésta no vaya en detrimento de la valoración de la zona subantártica, como una región particularmente singular y rica para la conducción de estudios científicos.



En este punto, la delegada provincial de Antártica, Constanza Calisto, fue enfática en su apoyo a la gestión de la ciencia desde la ciudad austral. “Nuestra provincia puede desempeñar un gran rol en la construcción de una agenda científica y ciudadana, al integrar a la voz de la comunidad en el desarrollo de proyectos, alineados con las necesidades y aspiraciones de sus habitantes, al incorporar conocimiento y perspectivas locales” destacó la autoridad.



Durante la reunión, también se mencionó la necesidad de avanzar en el desarrollo de medidas concretas que promuevan la equidad de género y espacios laborales seguros para las mujeres, durante las expediciones antárticas.



En tanto, con los representantes de las organizaciones de la sociedad civil, se abordó el rol simbólico y afectivo de la Antártica en la identidad local. Aunque se reconoce la cercanía geográfica con el Continente Blanco, se evidenció una lejanía emocional acentuada por a la escasa participación comunitaria en iniciativas científicas o turísticas.



“El desafío es acortar esa distancia afectiva”, señaló el Dr. Marcelo Astorga, y agrega que “pensar la Antártica desde Puerto Williams es una oportunidad para analizar lo que nos separa de ella y movilizar vínculos, saberes y decisiones desde el territorio, sin perder su escala humana ni su identidad local", comenta.



Como parte del despliegue territorial, el equipo también realizó una charla educativa en el Liceo Donald McIntyre Griffiths, dirigida a estudiantes de segundo medio de dicho establecimiento. Se conversó sobre ciencia, cambio climático y las oportunidades que ofrece la Feria Antártica Escolar del Instituto Antártico Chileno (INACh) para acercar la experiencia antártica a jóvenes de todo el país.



“Los hicimos soñar con Antártica” cuenta Cristóbal Emilfork, a cargo de esa actividad. “Las y los chicos mostraron mucho interés en conocer Antártica, pero creen que para es casi imposible poder viajar allá”, señala el candidato a doctor (PhD) en Antropología Ambiental, y agrega que “si bien, reconocen que en Puerto Williams no se habla mucho de Antártica y que no está dentro de su imaginario, eso no quita que puedan abrirse a esta temática, sobre todo por vivir tan cerca de este continente”.



Estos talleres forman parte de la agenda que estratégica del Nodo Antártico, proyecto financiado por ANID y cuyo objetivo es posicionar a Chile como un eje de investigación científica, tecnológica y logística, desde una mirada descentralizada y participativa.