SEMINARIO INTERNACIONAL ABORDÓ LAS POTENCIALIDADES DE LA ARAUCANÍA EN EL ÁMBITO DE LA INVERSIÓN Y DE LA ATRACCIÓN DE CAPITAL

"Araucanía: Infinitas oportunidades", es el nombre del Seminario Internacional de Atracción de Inversiones que reunió en el Hotel Dreams de Temuco, a más de 150 empresarios, autoridades regionales, representantes de la academia y parlamentarios, además de destacados exponentes del ámbito empresarial y económico de Iberoamérica, con el propósito de promover el desarrollo económico del territorio, aumentar la competitividad de la región y dinamizar los procesos de inversión extranjera directa.

La instancia de diálogo que permitió visibilizar los distintos tópicos relacionados a la atracción de capital y a su vez, contribuyó a la generación de vínculos entre los múltiples actores relacionados al ecosistema de inversión, se enmarca en el hito de cierre del proyecto FIC-R de atracción de inversión para la región, liderado por el Gobierno Regional de La Araucanía y ejecutado por el equipo de proyectos de la Universidad Santo Tomás, sede Valdivia, en el cual se analizó y evidenció las oportunidades para la inversión nacional y extranjera en el territorio regional y se logró determinar una importante cartera de proyectos en cada rubro, dentro de los cuales destacan: acuicultura, productos cárnicos, lácteos, industria frutícola, Tics, biotecnología, turismo, carbono e industrias creativas.

El seminario internacional que fue presidido por el gobernador regional, Luciano Rivas y la Rectora de la Universidad Santo Tomás, Sede Valdivia, Laura Bertolotto, consideró dos paneles de discusión con expertos sobre modelos de atracción y experiencias en la consolidación de empresas que han sido capaces de atraer inversión nacional y extranjera.

Dentro de los participantes estuvo María Alejandra Henríquez, Gerente de Inversión de ProBarranquilla, la agencia de promoción de inversiones de Barranquilla y el Departamento del Atlántico en Colombia. Esta organización privada sin ánimo de lucro es patrocinada por más de 110 empresas de la ciudad, con el propósito de promover el desarrollo económico sostenible de la región.

Respecto a esta importante iniciativa que busca instaurar las bases para la construcción de una estrategia regional que permita promover la atracción de inversión en La Araucanía, el gobernador regional, Luciano Rivas, precisó que, "esto es parte del trabajo que hemos desarrollado como Gobierno Regional, con las universidades y la academia, que busca, en el caso de este proyecto FIC-R, una línea que para nosotros es muy importante, que además lo hemos potenciado en nuestra Estrategia Regional de Desarrollo que se está trabajando hoy día para el 2040, que es la atracción de inversiones. Somos una región, como siempre hemos dicho, con un potencial gigantesco de crecimiento, donde industrias como la agricultura hoy día, está teniendo una importante diversificación, tenemos una industria acuícola que es potente. Tenemos un potencial de crecimiento que es muy grande y necesitamos tener atracción de inversiones, mostrando nuestras potencialidades, los lugares donde se puede invertir de buena forma y por sobre todo, las capacidades La Araucanía, no solamente desde el punto de vista natural y el potencial que todos conocemos, sino que con una academia que también es robusta en la región, que puede ser un buen soporte y con este Gobierno Regional, donde cooperamos y trabajamos por entregar buenas herramientas, seguimiento y acompañar a las empresas para que se vengan a instalar a nuestra región de la Araucanía".

Por su parte la Rectora de Santo Tomás en Valdivia, Laura Bertolotto, evaluó de manera positiva el seminario, indicando que "este proyecto impulsado desde la investigación aplicada de un equipo de investigadores de la Universidad Santo Tomás representa un hito de colaboración entre la academia, el gobierno regional y las empresas locales".

Para María Alejandra Henríquez, "Este seminario de atracción de inversiones ha sido importante para sentar las bases de lo que puede ser la estrategia en el largo plazo de la atracción de inversión para la región de La Araucanía. Considero que es una gran oportunidad para intercambiar experiencias y conocimientos con las diferentes agencias regionales que existen y que al final contribuyen a la generación de capacidades y sirven de inspiración para crear buenas prácticas que permitan delinear una propuesta de valor integral y atractiva para que nuevas empresas puedan instalarse e invertir en La Araucanía".

Fernando Ballesta, Jefe Área Inversiones de Invest In Murcia indicó que "ha sido un honor haber sido invitado al Foro Araucanía Infinitas Posibilidades, y en la Región de Murcia estamos orgullosos de poder participar como uno de los modelos que han servido para el benchmarketing de implementación de la estrategia de atracción de inversiones. En estos días, me he podido dar cuenta del desarrollo económico tan importante que ha tenido la región, y no puedo estar más de acuerdo con las estrategias, que pasan por la creación de una unidad de atracción de inversiones, la primera en Chile, y un trabajo muy focalizado en sectores/países para lograr más presencia de empresas extranjeras. Quedé bastante impresionado con el nivel de convocatoria del evento, tanto por la cantidad de participantes como por el interés de todos ellos, doy la enhorabuena a la Universidad Santo Tomás y al Gobierno Regional de la Araucanía por un excelentemente organizado evento, que está a la altura de otros muchos que he podido asistir, incluso podría decir que mejor que muchos otros. En lo personal, ha sido un verdadero placer conocer al equipo que ha estado detrás de este trabajo, que ya se han convertido en amigos para siempre".

Desde Murcia seguiremos con atención la evolución del trabajo, expectantes por los beneficios que traerá a la región, y aprendiendo también de las buenas prácticas que hemos compartido estos días.

Marcelo Vera Álvarez, director del Programa de Atracción de Inversión del proyecto FIC-R apoyado por el Gobierno Regional de La Araucanía, se refirió al éxito de la actividad señalando que, "estamos muy contentos con los resultados que arroja este seminario, el cual tenía como objetivo presentar el trabajo de dos años donde se desarrollaron varios productos asociados al programa de inversión apoyados por el Gobierno Regional y su Consejo Regional. En este sentido pudimos presentar no sólo el diagnóstico de la región en temas de atracción de inversión, sino que además presentar los resultados concretos del análisis del mapa de actores, el benchmarking asociado, con cuatro modelos internacionales, la descripción de los sectores de los sectores potenciales para la inversión extranjera directa, también la priorización de sectores realizada por el Gobierno Regional y los avances en hoja de ruta y gobernanza, los elementos gráficos del plan de comunicaciones para posicionar el tema de la atracción de inversión y la plataforma de contactabilidad y repositorio de información del programa".

Cabe señalar que la instancia que reunió a importantes actores del ecosistema de inversión contó con la participación de Andrés Roepke, líder en Sector Público y Gobiernos Locales de Amazon Web Services, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria tecnológica y posee estudios en marketing, transformación digital y visión estratégica para Smart Cities de la universidad de Berkeley. Además, expusieron Karina von Baer, CEO de Agrotop Chile; Diego Paulsen, presidente de CorpAraucania; y Alejandro Riquelme, jefe de unidad de desarrollo Estratégico de Invest Chile.