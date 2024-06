SENADOR KARIM BIANCHI DENUNCIA NEGLIGENCIA MÉDICA EN HOSPITAL DE NATALES Y ANUNCIA ACCIONES CONTRA EL CENTRO HOSPITALARIO

Una mujer asistió al Hospital de Puerto Natales por un trabajo de parto, pero después de ser atendida por el médico de turno, fue enviada a su domicilio. En ese trayecto, tuvo que ser asistida por transeúntes y familiares para dar a luz en la vía pública, hecho que ha sido denunciado por el parlamentario y catalogado como inaceptable.

"Lo que está ocurriendo en el hospital de Natales no son hechos aislados; son negligencias recurrentes, y es por eso que hemos pedido la intervención en este hospital. Entendemos que no se está entregando la dignidad que merece el pueblo de Natales. Esta vez, una mujer con su bebé estaba en peligro, y la dignidad de una madre fue puesta en riesgo debido a la negligencia de un profesional que no hizo bien su trabajo", señaló el parlamentario.

Asimismo, agregó: "Vamos a solicitar al Servicio de Salud una investigación sumaria al profesional para esclarecer todos los detalles. También vamos a oficiar al Ministerio de Salud para exigir una revisión total de los antecedentes médicos de la profesional en cuestión. Pediremos suma urgencia al proyecto de ley que aumenta las sanciones aplicables para casos de negligencia médica, para así poder erradicar este tipo de profesionales de nuestro cuerpo de salud pública".

Finalmente, el Senador sentenció: "Proporcionaremos toda la asesoría legal que requiera la víctima para informarle plenamente sobre las vías y acciones legales disponibles. En Chile, la tasa de natalidad baja cada año, ya ha disminuido en un 25%, y con casos como este, obviamente se comprende la razón. Nos solidarizamos con la familia, con la madre, con el bebé, y esperamos que su salud esté bien y que esto tenga soluciones rápidas".

