TRADICIÓN CATÓLICA O IMAGINARIO CULTURAL: ¿POR QUÉ NOS GUSTA TANTO EL CINE CLÁSICO DE SEMANA SANTA?

Llega el fin de semana de Semana Santa y, junto con los huevos de chocolate, la pantalla se llena de películas tradicionales, con Jesús de Nazareth encabezando la lista. Para el académico de la FCEI Pablo Marín, el cine ha “llegado a ser parte del rito” de este feriado, mientras que José Manuel Bustamante asegura que estos rituales “son momentos que resuenan mucho en el cotidiano de los chilenos y de las chilenas”. El crítico Sebastián Medina añade que este fenómeno “tiene que ver con algo de pertenencia, o sea, ves películas religiosas en Semana Santa porque piensas que todo el mundo está en esa sintonía".

El fin de semana de Semana Santa cambia cada año de fecha en el calendario, pero lo que no cambia en nuestro país es la programación televisiva: Los canales se visten de cine clásico y cintas como “Jesús de Nazareth”, “Los 10 mandamientos” o “Ben Hur” protagonizan la programación año a año. Un dato que reafirma esta tradición es que la película "Jesús de Nazaret" lleva más de 40 años siendo transmitida de manera ininterrumpida por Televisión Nacional.

Para el académico y subdirector de la Escuela de Periodismo de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, Pablo Marín, este fenómeno, “como otras tradiciones, las de Semana Santa se han venido asentando -y han venido mutando- sin que lo advirtamos plenamente: para los creyentes, pero no sólo para ellos, las películas han llegado a ser parte del rito, incluso cuando no se trata de una película sino de una miniserie, como "Jesucristo Superestrella".

“El hecho de que esta última lleve décadas reasomando en TV cada Semana Santa ilustra lo arraigado de esta práctica. No diría que puedo explicar el fenómeno, pero tomo nota de su persistencia”, indica el profesional, que anota entre sus favoritas de esta época del año a “El Evangelio según San Mateo” (Pasolini) y “Silencio” (Scorsese), aunque añade que “no acostumbro volver a ellas”.

Para José Manuel Bustamante, más conocido como Buenapic, "existe un fenómeno bien interesante que tiene que ver con que Chile no es un país católico, propiamente tal, en términos de obediencia a la iglesia, pero seguimos teniendo, las familias chilenas siguen teniendo, una fuerte formación cristiana y eso hace que la formación general de la población de todas maneras sea más inclinada al catolicismo, aunque no creamos necesariamente en las estructuras y en las jerarquías de la iglesia, pero eso provoca que los feriados religiosos y las fechas asociadas a la iglesia católica son momentos que resuena mucho en el cotidiano de los chilenos y de las chilenas”.

“Son momentos que esperamos, no solamente Semana Santa, no solamente Navidad, estoy pensando en la Asunción de la Virgen, estoy pensando en los peregrinajes, en las procesiones, en momentos importantes que ocurren en los pueblitos, con las vírgenes y con las iglesias de cada una de las localidades. Entonces, yo creo que el fenómeno que se traduce culturalmente al cine de Semana Santa es algo bien interesante que no sé si ocurre con el mismo impacto en otros países de Latinoamérica, pero sin dudas que no debe ocurrir, por ejemplo, en países más primermundistas. Estoy pensando en Estados Unidos, donde sí pega muy fuerte el cine de Navidad”, asegura el crítico de cine y alumni Uchile.

Por su parte, Sebastián Medina, crítico de cine y también alumni Uchile, agrega que el principal motivo de este fenómeno “tiene que ver con algo de pertenencia, o sea, ves películas religiosas en Semana Santa porque piensas que todo el mundo está en esa sintonía, entonces te sometes a la reacción masiva de estar admirando estas películas y también comentarlas en redes sociales, un elemento que antes no teníamos, pero ahora sí y ves que están muchos en la misma y te plegas con ver este tipo de películas”.

Medina asegura que esto se repite año a año porque “así te formaron, porque así compartiste con la familia, porque en algún momento de tu vida te inculcaron el visionado de estas películas o de este tipo de programación en Semana Santa y uno la asume como algo rutinario y termina viendo las películas de nuevo a veces hasta sin darse cuenta. Es gracioso y culposo a la vez”.

El cine como marcador de tradiciones

Sobre si este fenómeno es local, el académico Pablo Marin añade que “no me animaría a decir si somos más o menos apegados a las tradiciones que otros países, en este punto o en otros. Y me parece, hablando de analogías, que las hay entre las películas que acostumbramos ver en fechas religiosas como Navidad y Semana Santa. Quizá las de Navidad sean más ‘laicas’ que las otras, pero ambas tienden a hacerse un lugar perdurable en el corazón de los espectadores”.

Buenapic agrega que la “Navidad es por sí misma un género cinematográfico. Las películas navideñas y es un género que hay directores que lo persiguen y que lo buscan y que quieren desarrollarlo y que quieren encontrar un ángulo distinto y que quieren proponer algo diferente y así tienes desde ‘Nightmare Before Christmas’ hasta especiales de Navidad de ‘Snoopy’ y ‘Home Alone’ o ‘Duro de matar’ o ‘Arma mortal’, las comedias románticas, en fin, la Navidad como telón de fondo. Evidentemente a nivel mundial impacta muchísimo más como evento, define y moldea muchísimo más el rito de esperar el viejito pascuero o de levantarse el día siguiente, abrir los regalos, la comida de la Navidad, la figura del mismo viejito pascuero en general es algo muy transversal a todos los países”.

“Y por alguna razón que creo que tiene que ver con Chile, en nuestro país hemos reivindicado este género de la Pascua”, asegura Bustamante, explicando además que es un “género que ni siquiera está tan con concentrado en el marketing del conejito de Pascua y de los huevitos, sino que nos lleva a un cine histórico de reconstrucción de época, que está muy vinculado a Roma, que donde, por ejemplo, películas como ‘Espartaco’ pareciera que también son películas de Semana Santa. Y ese fenómeno me parece muy interesante”.

Sebastián Medina o “El espectador fanático” en redes sociales agrega que “Chile es país de tradiciones, Chile es país de rituales, Chile es país de experiencias colectivas para bien y para mal, o sea, para comentar positivamente, para comentar negativamente, para agarrarse en redes sociales que, reitero, es un elemento que antes no teníamos y que también aporta la experiencia colectiva de estar presenciando películas como esta o, aunque las veamos 8500 veces. Chile es así, porque el chileno es así”.

